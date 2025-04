Jest akt oskarżenia wobec byłego policjanta z Siedlec. „Zdawał sobie sprawę, że za to są konsekwencje” Beata Głozak 25.04.2025 22:06 Zakończono śledztwo i skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi policji z Siedlec. Pijany Jarosław D. miał wjechać samochodem w ogrodzenie posesji w miejscowości Dąbrówka-Stany, a następnie uciec. — W czasie zdarzenia nie pełnił służby — poinformowała Magdalena Wieczorek, prokurator rejonowa w Mińsku Mazowieckim. Mężczyzna został wydalony ze służby.

Akt oskarżenia wobec byłego policjanta (autor: pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

Jest akt oskarżenia wobec byłego policjanta Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, który pijany miał wjechać samochodem w ogrodzenie posesji. Do zdarzenia doszło 4 grudnia w podsiedleckiej miejscowości Dąbrówka-Stany.

Prokurator rejonowa w Mińsku Mazowieckim Magdalena Wieczorek poinformowała, że po zdarzeniu Jarosław D. uciekł.

— W czasie zdarzenia nie pełnił służby. Był funkcjonariuszem, więc zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli kieruje pod wpływem alkoholu, czy będąc w stanie nietrzeźwości, to są za to konsekwencje, więc reakcja emocjonalna w pierwszej chwili była niewłaściwa, aczkolwiek wiadomo, człowiek się zestresował, że będzie za to musiał ponieść odpowiedzialność, do czego pewnie dojdzie — przekazała Wieczorek.

Byłemu policjantowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, świadczenie pieniężne w wysokości przynajmniej 5 000 zł i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna został wydalony ze służby.

