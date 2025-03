Nielegalne odpady chemiczne podrzucone w gminie Paprotnia Olga Kwaśniewska 18.03.2025 19:27 Nielegalne odpady chemiczne w gminie Paprotnia. W rejonie miejscowości Podawce nieznany sprawca podrzucił 200-litrowe beczki wypełnione prawdopodobnie olejami. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrali próbki z każdej z beczek. Jednocześnie policja szuka właściciela odpadów, by to on pokrył koszty utylizacji, które mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Nielegalne odpady chemiczne podrzucone w gminie Paprotnia (autor: WIOŚ/zdjęcie ilustracyjne)

Dziesięć 200-litrowych beczek z nieznaną substancją podrzuconych w gminie Paprotnia w powiecie siedleckim. To prawdopodobnie resztki olejów wymieszane z wodą.

- Zostało znalezionych 10 beczek wypełnionych nieznaną substancją na drodze gminnej, takiej polnej, można powiedzieć w szczerym polu. Zawiadomiliśmy odpowiednie służby, a więc policja, także WIOŚ - mówi zastępca wójta Marek Kordecki.



Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrali próbki z każdej z beczek.

- Pod koniec tygodnia pewnie będzie dokładne chemiczne rozeznanie sytuacji. Natomiast pierwsze takie organoleptyczne, można powiedzieć, spojrzenie na substancje, wychodzi, że jest to woda z dodatkiem oleju - wskazuje Kordecki.



Gmina przetransportuje je w bezpieczne miejsce i przekaże do utylizacji.

- Spróbujemy pewnie gdzieś to przetransportować, no bo trudno, żeby to stało w szczerym polu do momentu ostatecznego potwierdzenia składu chemicznego. I wtedy będziemy oddawali substancje do utylizacji - dodaje urzędnik.



Jednocześnie policja szuka właściciela odpadów, by to on pokrył koszty, które mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Beczki były szczelne - nie ma ryzyka skażenia środowiska.

