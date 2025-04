Miała zagłodzić swoją 3-letnią córkę. Jest akt oskarżenia wobec matki

Prokuratura Rejonowa w Siedlcach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Klaudii G. Kobieta jest oskarżona o znęcanie się nad córką ze szczególnym okrucieństwem. 26-latka miała poprzez zaniedbania, jak niepodawanie dziecku jedzenia i nieleczenie go, doprowadzić do wyniszczenia organizmu, a w konsekwencji do śmierci swojej 3-letniej córki Emilii.