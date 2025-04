Będą nawet 3 stopnie poniżej zera. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami [ALERT] Marta Hernik 25.04.2025 19:47 Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed przymrozkami. Dla części województwa mazowieckiego wydano alerty pierwszego stopnia, które będą obowiązywały od godz. 2.00 w sobotę do godz. 6.30 w niedzielę. Prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -3 st.C.

Przymrozki na Mazowszu (autor: pexels)

Najnowsze informacje mogą zmartwić ogrodników. W trakcie najbliższych dwóch nocy synoptycy prognozują przymrozki.

— Ponieważ napływa nieco chłodniejsza masa powietrza pochodzenia arktycznego i temperatura wyniesie od -2 st. C na północy, w centrum około 0 do 6 st. C na plusie na południowym wschodzie. Zostało wydane na część północną oraz centralną kraju ostrzeżenie przed przymrozkami — informuje ekspertka IMGW Dorota Pacocha.

W północnej część Mazowsza alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać od 2:00 w nocy.

— Na spory obszar północnej i częściowo centralnej Polski wydane zostało ostrzeżenie przed przymrozkami na najbliższą i kolejną noc. Ostrzeżeniem objęte zostały województwa warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz częściowo województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, mazowieckie i łódzkie. Na tym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 st. C, a przy gruncie do -4 st. C — mówi Pacocha.

Alerty będą obowiązywały do 6:30 w niedzielę.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 75 proc.

Prognoza pogody na weekend

W nocy z piątku na sobotę na południu będzie deszczowo. Suma opadów wyniesie do 15 litrów na metr kwadratowy. Natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie przeważnie małe, bez opadów. Synoptyk dodała, że wysoko w Karpatach będzie padał śnieg. Przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura wyniesie od minus 2 st. C na północy, 1 st. C w centrum, do 6 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północno-wschodni i północny.

W sobotę przeważnie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Jedynie na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, a w górach duże, gdzie wystąpi słaby śnieg. Niewielka możliwość wystąpienie słabych opadów jedynie na krańcach północno-wschodnich. Temperatura maksymalnie wyniesie od 7-8 st. C, 11 st. C w centrum, do 15 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny.

W nocy z soboty na niedzielę będzie pogodnie, bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym. Krótkotrwała mgła nad ranem pojawi się na północnym wschodzie. Mgła ta ograniczy widzialność do około 500 metrów. Temperatura wyniesie od minus 2 do 2 st. C. Przygruntowe przymrozki prognozowane są do minus 4 st. C. Zdaniem synoptyk najcieplej będzie na Helu, tam temperatura wyniesie do 5 st. C. Wiatr będzie słaby, przeważnie północno-wschodni i północny.

Synoptyk dodała, że po weekendzie do Polski zacznie napływać cieplejsza masa powietrza i z każdym dniem powinno być coraz cieplej. Jej zdaniem w połowie tygodnia temperatura powinna sięgać 20-23 st. C. Od przyszłej soboty najprawdopodobniej znów czeka nas niewielkie ochłodzenie.

