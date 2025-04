Kolejna mroźna noc na Mazowszu. Kiedy poprawa pogody? [SPRAWDŹ] RDC 06.04.2025 17:23 Kolejna noc znów przyniesie przymrozki - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obowiązywało będzie aż do czwartkowego poranka. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -4°C do -2°C, przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3°C do 9°C.

Mroźna noc (autor: RDC)

W nocy wystąpią przymrozki, najsilniejsze we wschodniej części kraju. Wystąpi umiarkowany i porywisty wiatr, najsilniejszy we wschodniej Polsce. Spodziewane są opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem w zachodniej i południowej części Polski. W całym kraju planowane są lokalne spadki temperatury do minus 6 st. C, w rejonach podgórskich do minus 8 st. C, na zachodzie do 0 st. C. Nad morzem temperatura wyniesie 3 st. C.

W poniedziałek w całym kraju będzie obecny umiarkowany, chwilami porywisty wiatr. Lokalnie będą występować częściowo opady mieszane deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie do 11 st. C na zachodzie, do 5 st. C na wschodzie i południowym wschodzie, minus 1 st. C w podgórskich Karpatach i na Podhalu.

W nocy ponownie wystąpią przymrozki, zwłaszcza na wschodzie Polski. Spodziewane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wiatry będą umiarkowane, lokalnie porywiste. Temperatura wyniesie do 4 st. C na wybrzeżu, 2 st. C na zachodzie, od minus 3 do minus 5 st. C na wschodzie.

Do 10 kwietnia w całym kraju będą obowiązywały alerty I stopnia przed przymrozkami. Podczas występowania ostrzeżeń I stopnia Instytut zaleca ostrożność i śledzenie dalszych komunikatów.

