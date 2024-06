Upał i burze w całej Polsce. Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB na Mazowszu [SPRAWDŹ] RDC 30.06.2024 12:17 Niedziela z upalną pogodą i z burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla całego Mazowsza. Dodatkowo w zachodniej i centralnej części województwa obowiązują alerty drugiego stopnia przed burzami. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi burzami i silnym wiatrem.

IMGW ostrzega przed burzami (autor: Pixabay)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego (dla powiatu łosickiego) i drugiego stopnia (dla reszty regionu) przed burzami dla województwa mazowieckiego. Obowiązują one od godz. 14:00 w niedzielę do godz. 3:00 w poniedziałek.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, punktow do 100 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 procent.

Ostrzeżenia IMG [MAPA]

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

IMGW ostrzega też przed upałami. Na Mazowszu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Potrwają one do godziny 20:00. Temperatura maksymalna w dzień od 32°C do 34°C.

„Dzisiaj upalnie, temperatura maksymalna od 25 st. C nad morzem do 35 st. C na południu kraju. Na wschodzie pogodnie, a od zachodu nasuwające się gwałtowne burze z gradem i miejscami nawałnice” — informuje instytut.

Niebezpieczna sytuacja pogodowa i relacja IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował w niedzielę na platformie X o uruchomieniu #IMGWlive w związku z prognozowaną niebezpieczną pogodą. Będzie na bieżąco relacjonować gwałtowne zmiany pogodowe.

„W związku z dzisiejszą niebezpieczną pogodą - silne burze (ostrzeżenia 2 stopnia i 3 stopnia) oraz upałami (ostrzeżenia 1 stopnia i 2 stopnia) uruchamiamy #IMGWlive i będziemy na bieżąco informować o sytuacji pogodowej” — poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi burzami i silnym wiatrem. Alert na terenie województwa mazowieckiego obejmuje powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, Płock, płocki, płoński, sierpecki, sochaczewski i żuromiński.

„Uwaga! Dziś i w nocy (30.06/01.07) prognozowane gwałtowne burze i bardzo silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie” — czytamy w komunikacie.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Uwaga! Dziś i w nocy (30.06/01.07) prognozowane gwałtowne burze i bardzo silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie."



Alert RCB tej treści wysłano do odbiorców przebywających na terenie 11 województw.



Dowiedz się… pic.twitter.com/QMaPZDY4w6 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 30, 2024

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

W przypadku podtopień warto przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku i zadbać o pełne naładowanie telefonu komórkowego, a pojazdy z terenu posesji warto przestawić w niezagrożone miejsca. Wskazane jest też zabezpieczenie budynku i przygotowanie worków z piaskiem.

Czytaj też: Dzisiaj sklepy otwarte. W tym roku jeszcze trzy niedziele handlowe [SPRAWDŹ]