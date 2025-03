Najcieplejszy weekend od początku roku? Znamy prognozę pogody [SPRAWDŹ] RDC 08.03.2025 09:46 Temperatura będzie nas bardzo rozpieszczać. Na termometrach zobaczymy wartości nawet powyżej 20 stopni — mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak zapowiadają synoptycy, to może być najcieplejszy weekend od początku roku. Wiosenna aura utrzyma się do przyszłego tygodnia. Wyraźne ochłodzenie nastąpi dopiero w środę.

3 Czeka nas najcieplejszy weekend od początku roku (autor: RDC)

To będzie najcieplejszy weekend od początku roku — zapowiadają synoptycy. Do końca tygodnia utrzyma się wiosenna aura. Będzie słonecznie i bezchmurnie.

Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że termometry pokażą nawet 20 stopni Celsjusza.

— Temperatura będzie nas bardzo rozpieszczać. Na termometrach zobaczymy wartości nawet powyżej 20 stopni — mówi Walijewski.

Grzegorz Walijewski zachęca, by ten weekend spędzić na świeżym powietrzu.

— Myślę, że warto wyjść na zewnątrz, żeby cieszyć się wiosenną aurą. A tym bardziej że 8 marca to przecież Dzień Kobiet. Pogoda w ten weekend będzie sprzyjać temu, żeby wszelka aktywność na zewnątrz, typu rower, rolki, a może nawet wyjazd gdzieś, żeby posłuchać śpiewu patków. Wiosna przynajmniej na chwilę zawitała — podkreśla Walijewski.

Wiosenna aura utrzyma się do przyszłego tygodnia. W środę nastąpi wyraźne ochłodzenie. Pojawią się opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem.

W Centrum Warszawy jak w Dolinie Chochołowskiej!

Róg Książęcej i Rozbrat.

Chwilo trwaj.@rdcpolskieradio @parkpowsin pic.twitter.com/ITzdaTednn — Iwona Rodziewicz (@IwonaR11044) March 7, 2025

Prognoza pogody na weekend

W sobotę bezchmurnie lub zachmurzenie małe, lokalnie wzrastające do umiarkowanego. W sobotę od 12-13 st. C na Wybrzeżu, 17 st. C w centrum, do 20 st. C na południu. Wiatr słaby z kierunków południowych.

W nocy z soboty na niedzielę temperatura spadnie do 0 st. C na południu, 2 st. C w centrum, do 4 st. C na zachodzie. Wiatr słaby z kierunków wschodnich i południowych.

IMGW podał, że 6 marca zanotowano 22,9 st. C w Sierczy i w Krakowie na Woli Justowskiej (woj. małopolskie).

— Rekordowy 6 marca dla tego obszaru był w 1994 r. Temperatura wtedy wynosiła 24,1 st. C — podkreśliła synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.

Ekspertka powiedziała, że w marcu dwucyfrowa temperatura jest normą, ale jeśli przekracza 20 st. C, możemy mówić o anomalii pogodowej.

Źródło: IAR/PAP Autor: RDC /DJ