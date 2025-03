Nadchodzi wiosna? Na termometrach nawet 16 stopni Celsjusza [PROGNOZA] Adam Abramiuk 05.03.2025 18:42 Będzie słonecznie i z każdym kolejnym dniem coraz cieplej — zapowiadają synoptycy. Termometry w województwie mazowieckim w tym tygodniu pokażą nawet 16 stopni Celsjusza. Ochłodzenie nastąpi dopiero za tydzień — wtedy temperatura spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza.

Wiosna zbliża się wielkimi krokami (autor: RDC)

Wiosna nadchodzi wielkimi krokami. W drugiej połowie tygodnia możliwe temperatury powyżej 15 stopni na plusie w ciągu dnia.

— W czwartek temperatura powietrza wzrośnie do około 16 stopni Celsjusza i w takim przedziale od 13 do 16 stopni Celsjusza pozostawać będzie do poniedziałku włącznie — mówi Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW-PIB.

Niestety za tydzień ponowne ochłodzenie. Na termometrach będzie poniżej 10 stopni.

— We wtorek dotrą nad region opady deszczu postępujące od zachodu kraju. Zrobi się także chłodniej, temperatura ponownie wyniesie od 11 do 14 stopni Celsjusza. Wzrośnie też prędkość i porywistość wiatru — dodaje Dąbrowska.

Pogoda ma być stosunkowo spokojna. Miejscami możliwy silniejszy wiatr.

