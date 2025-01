Marznące opady i oblodzenie na Mazowszu. IMGW wydał ostrzeżenia [SPRAWDŹ] RDC 08.01.2025 16:23 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego Mazowsza ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami. Będą one obowiązywały od godziny 5:00 do godziny 10:00 w czwartek. Ponadto dzisiaj od godziny 20:00 we wschodniej części regionu zaczną obowiązywać alerty I stopnia przed oblodzeniem. Potrwają one do godziny 8:00 w czwartek.

Są alerty IMGW dla Mazowsza (autor: UM Warszawa)

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed oblodzeniem we wschodniej części Mazowsza. Alerty pierwszego stopnia wydano dla powiatów:

białobrzeski

kozienicki

garwoliński

łosicki

sokołowski

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 20:00 w środę, do godziny 8:00 w czwartek.

Na terenach objętych ostrzeżeniami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 st. C do minus 1 st. C, a minimalna przy gruncie od minus 5 st. C do minus 2 st. C – wynika z komunikatu.

Marznące opady na Mazowszu

W środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi, które będą obowiązywały na całym Mazowszu.

„Prognozowane są miejscami słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź” — wskazano w komunikacie.

Alerty będą obowiązywać od godziny 5:00 do godziny 10:00 w czwartek. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi osiemdziesiąt procent.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Szczegóły dotyczące obszaru objętego ostrzeżeniami IMGW TUTAJ.

Ciepły front atmosferyczny nad Polską

Według ekspertki IMGW w środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami możliwy będzie deszcz i deszcz ze śniegiem, a na północno-wschodnich krańcach kraju śnieg. „Najwięcej opadów wystąpi w Polsce południowej, tam prognozujemy miejscami do ok. 10 l na metr kwadratowy opadów, które będą występować od rana do godzin wieczornych” — poinformowała synoptyk.

Temperatura maksymalna w środę w ciągu dnia wyniesie ok. 1 st. C na północy Polski i w kotlinach górskich, a na przeważającym obszarze kraju około 3-4 st. C. Na południowym wschodzie temperatura może wynieść do 6 st. C.

Wiatr w środę będzie na ogół umiarkowany, okresami silny i porywisty. Najwyższe porywy wiatru — do 65 km/h — prognozowane są w obszarach podgórskich i nad morzem. Kierunek wiatru będzie przeważnie południowo-zachodni.

„Najbliższej nocy zbliży się do nas od południowego zachodu ciepły front atmosferyczny. To spowoduje, że będzie dość pochmurno, zachmurzenie będzie duże, a większe przejaśnienia pojawią się głównie w Polsce północno-wschodniej” — powiedziała Pacocha.

Według niej w nocy ze środy na czwartek na zachodzie, południu i w centrum Polski będą występowały opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, które "będą stopniowo od południa kraju przechodziły w opady deszczu i deszcz".

W południowo-zachodniej oraz centralnej Polsce wystąpią marznące opady, powodujące gołoledź. „Front atmosferyczny będzie przemieszczał się z południowego zachodu do centrum kraju i dalej na północ. Po opadach w ciągu dnia temperatura będzie spadać, więc najbliższej nocy będzie ślisko na drogach” — poinformowała synoptyk.

Warunki na drodze będą utrudniać lokalne zamglenia oraz mgły, które wystąpią zwłaszcza na południu kraju i ograniczą widzialność do około 400 m.

Temperatura w środę w nocy wyniesie od 4 st. C w kotlinach karpackich, około minus 1 st. C na północnym wschodzie i w centrum kraju do około 0 st. C na Wybrzeżu. Najcieplej, do 1 st. C będzie na południowym zachodzie Polski. Wiatr będzie przeważnie słaby, w obszarach podgórskich i nad morzem umiarkowany, w porywach do 65 km/h. Porywy wiatru wysoko w górach sięgną 110 km/h.

Najbliższej nocy nad PL z płd zach zacznie nasuwać się strefa ciepłego frontu atmosf, z którą przemieszczać się będą w głąb kraju opady śniegu i śniegu z deszczem, przechodzące w deszcz. opady będą marznąć, powodując śliskość na drogach i chodnikach. Trudne warunki też w czwartek pic.twitter.com/xR3H0iDDJ9 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 8, 2025

