Pożary w Los Angeles. Ponad 100 tysięcy ludzi ewakuowanych RDC 08.01.2025 15:51 Z powodu pożaru w Los Angeles ewakuowano już ok. 100 tys. ludzi. Jak przekazał kalifornijski strażak, ogień w trzech rejonach rozprzestrzenia się „niewiarygodnie szybko”. Doradził, aby mieszkańcy zagrożeni pożarem, który wybuchł we wtorek wieczorem, jak najszybciej opuścili niebezpieczne miejsca.

Pożary w Los Angeles (autor: CAROLINE BREHMAN/PAP/EPA)

Prawie 100 tys. mieszkańców Los Angeles objęto nakazem ewakuacji w związku z pożarem, który wybuchł we wtorek wieczorem. Pożar pustoszy dzielnicę celebrytów Pacific Palisades, dwa inne pożary objęły Sylmar i pobliską Altadenę.

Jedna z mieszkanek Los Angeles Sheriece Wallace nie zdawała sobie sprawy, że pożar ogarnia już jej sąsiedztwo, dopóki nie zadzwoniła do niej siostra, a zadzwoniła w momencie, gdy helikopter zrzucił nad jej domem wodę. – Uznałam, że pada deszcz – powiedziała Wallace. „Nie, nie pada. Przed twoim domem jest pożar. Musisz uciekać” – nakazała jej siostra.

W rejonie Los Angeles od wtorku płoną trzy oddzielne pożary, podsycane porywami wiatru. Strażaków przebywających na urlopach i odbierających dni wolne wezwano do zgłoszenia gotowości do powrotu do pracy.

Będzie gorzej?

Nocą, gdy ewakuowali się mieszkańcy jednej z dzielnic, na ulicy Palisades Drive powstał korek. Wokół ludzi, którzy tkwili w samochodach, padał popiół. Niespodziewanie ogień przeskoczył z jednej strony drogi na drugą.

– Ludzie wysiadali z samochodów z psami, dziećmi i torbami, płakali i krzyczeli – opisała scenę jedna z mieszkanek. Porzucone pojazdy zostały później zepchnięte na pobocze przez buldożer, torujący przejazd strażakom.

Burmistrzyni Karen Bass uprzedziła przez swoje media społecznościowe, że warunki pogodowe prawdopodobnie się pogorszą – przekazała stacja CNN. – Wiatr się wzmaga – ostrzegła Bass. – Zwracajcie uwagę na alerty pogodowe.

Ariel Cohen, meteorolog kierujący Narodową Służbą Meteorologiczną w Los Angeles, opisał trzy pożary szalejące w hrabstwie jako „jedną z najgorszych sytuacji, jakie kiedykolwiek widzieliśmy”.

W rozmowie z CNN Cohen wyjaśnił, że nałożyło się na siebie wiele „niestabilnych” czynników, w tym susza oraz „jedne z najbardziej ekstremalnych, niszczycielskich i zagrażających życiu burz wiatrowych, jakie dotknęły ten obszar”.

Ostrzeżenia służb

Kalifornijskie stowarzyszenie pożarnicze ostrzegło, by gapie nie próbowali zbliżać się do obszarów ogarniętych ogniem. – Nie wybierajcie się na zwiedzanie. Dym jest jak trująca zupa. Płoną nie tylko krzaki, płoną domy zawierające plastiki. Wdychanie ich jest niebezpieczne – ostrzegł przewodniczący stowarzyszenia, Brian Rice.

W walce z bezprecedensowym pożarem uczestniczy co najmniej 1,4 tys. strażaków – powiadomił gubernator Kalifornii Gavin Newsom.

Biuro stanowego prokuratora przypomniało kupcom, że spekulacyjne podnoszenie cen na podstawowe artykuły w trakcie ogłoszonego stanu wyjątkowego jest przestępstwem. Urząd prokuratora za nadmierne uważa podwyżki o ponad 10 proc.

„Jeżeli zobaczycie takie ceny albo padliście ofiarą sprzedawców, zachęcamy do natychmiastowego złożenia w naszym biurze skargi” – przekazał urząd. Winnym grozić może kara od grzywny, sięgającej 10 tys. USD, do roku więzienia.

Bez prądu pozostaje prawie 300 tys. odbiorców energii elektrycznej w południowej Kalifornii. Odwołano zajęcia w 19 szkołach.

