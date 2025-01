Co najmniej pięć ofiar śmiertelnych pożarów w USA. J. Biden odwołuje podróż do Włoch

Co najmniej pięć osób zginęło, a ponad 1000 obiektów zostało zniszczonych w wyniku szalejących w rejonie Los Angeles gwałtownych pożarów. W środę liczba ewakuowanych mieszkańców wzrosła do ponad 130 tysięcy. W związku z żywiołem Joe Biden odwołał podróż do Włoch. Z informacji władz wynika, że wciąż trwają niekontrolowane trzy pożary.