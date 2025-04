Burze, deszcz, a nawet trąby powietrzne. Są ostrzeżenia IMGW I i II stopnia oraz alerty RCB RDC 18.04.2025 12:11 Burze, trąby powietrzne, wiatr do 100 km/h, silny deszcz oraz grad mogą pojawić się dziś na Mazowszu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla większości regionu. Alerty rozsyła też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Burze na Mazowszu (autor: RDC)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla większości Mazowsza przed burzami.

Ostrzeżenia I i II stopnia obowiązują od godz. 16:00 w piątek do godz. 01:00 w sobotę.

W obu przypadkach prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 procent.

Burze, deszcz, a nawet trąby powietrzne

Synoptycy wydali ostrzeżenia II stopnia przed burzami. Miejscami będą towarzyszyć im bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 85 km/h, lokalnie do 100 km/h.

Lokalnie może wystąpić grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaznaczył, że istnieje ryzyko trąb powietrznych.

Ostrzeżenia II stopnia wydano dla powiatów:

żuromiński,

sierpecki,

płocki,

Płock,

gostyniński,

sochaczewski,

żyrardowski,

grójecki,

garwoliński,

otwocki,

piaseczyński,

grodziski,

pruszkowski,

warszawski zachodni,

Warszawa,

legionowski,

nowodworski,

płoński.

Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenia I stopnia na Mazowszu

Synoptycy wydali również ostrzeżenia I stopnia przed burzami. Miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Ostrzeżenia I stopnia wydano dla powiatów:

mławski,

przasnyski,

ciechanowski,

makowski,

pułtuski,

wyszkowski,

wołomiński,

węgrowski,

miński,

siedlecki,

Siedlce.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia.

Alerty RCB

Ostrzeżenia rozsyła także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

„Uwaga! Dziś i w nocy (18/19.04) prognozowane gwałtowne burze i silny wiatr. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie” — napisano,

Alert RCB o tej treści został przesłany do odbiorców na terenie części 10 województw.

