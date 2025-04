Ostatni ciepły dzień w tym tygodniu. W weekend może nawet spaść śnieg [PROGNOZA] Idalia Tomczak 04.04.2025 06:11 Dzisiaj ostatni ciepły dzień w tym tygodniu. W nocy z piątku na sobotę nastąpi gwałtowna zmiana pogody. Prognozowane są opady deszczu i śniegu, a także przymrozki. — Będzie coraz chłodniej. W nocy spadki temperatury do -4°C, w dzień zaś tylko od 4°C do 7°C — przekazała Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostatni ciepły dzień w tym tygodniu. W weekend może nawet spaść śnieg [PROGNOZA] (autor: IMGW)

Nad Mazowsze nadchodzi ochłodzenie. Może nawet spaść śnieg, a termometry wskażą nawet do minus 4 stopni Celsjusza w nocy.

Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformowała, że zmian w pogodzie możemy spodziewać się od weekendu.

— Od soboty zmiana pogody, wyrażająca się wzrostem zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. W sobotę możliwe także burze — powiedziała Dąbrowska.

Możemy spodziewać się też sporych zmian temperatury.

— Będzie coraz chłodniej. W nocy spadki temperatury do -4°C, w dzień zaś tylko od 4°C do 7°C — przekazała Dąbrowska.

Może też silnie wiać do 65 km/h. Ochłodzenie potrwa do połowy przyszłego tygodnia.

W weekend prognozujemy znaczne ochłodzenie, powrót zimowej aury i nie jest to prima aprilis. Temp nie będą przekraczały kilku stopni, czekają nas opady śniegu, śniegu z deszczem, także na nizinach. Noc z soboty na niedzielę z przymrozkami niemal w całym kraju, do nawet -9 °C pic.twitter.com/rK6TcSGXjJ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 1, 2025

Burze i silny wiatr

Rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski przekazał, że za sprawą napływającego arktycznego powietrza w kraju mogą wystąpić wyładowania atmosferyczne. Burze pojawią się w nocy z piątku na sobotę i w sobotę.

Rzecznik IMGW zapowiedział również, że obecność wiatru sprawi, że w poniedziałek i wtorek temperatura odczuwalna będzie niższa od tej, którą wskażą termometry.

— To jest coś, co może być pewnym szokiem, nawet termicznym — zaznaczył.

Podkreślił, że obecność chłodnego i arktycznego powietrza nie będzie chwilowa.

— Ono chce się rozgościć na nieco dłużej, mniej więcej do środy — dodał.

Według Walijewskiego wahania temperatury w marcu i w kwietniu są normą, ale tak znaczne mogą być również skutkiem zmieniającego się klimatu.

Prognoza pogody na piątek

W piątek słonecznie, pogodnie i bez opadów. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu – około 8 st. C. Na północy kraju między 10 a 15 st. C, w Polsce centralnej 19 st. C i na południu kraju – od Dolnego Śląska przez ziemię lubuską po Podkarpacie temperatura wyniesie do 20 st. C.

Wiatr zachodni, na południu słaby, w centrum, na północy i na wschodzie umiarkowany.

W nocy z piątku na sobotę pogoda się zmieni. Zachmurzenie na zachodzie Polski będzie małe i umiarkowane, a na wschodzie i w centrum duże z większymi przejaśnieniami. Na krańcach południowych przelotny deszcz.

W drugiej części nocy i nad ranem mogą pojawiać się nieduże opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

W północnej części kraju temperatura wyniesie od minus 1 do 2-3 st. C, a w południowej od 3 do 8 st. C.

Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni skręcający na północ.

