Najcieplejszy tydzień od początku roku? Prognoza pogody na Wielkanoc [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 15.04.2025 22:34 Świąteczny tydzień będzie najcieplejszym od początku roku — prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czwartek na termometrach zobaczymy nawet 26 stopni Celsjusza. Po Wielkanocy należy spodziewać się pogorszenia pogody. Będzie więcej deszczu, a temperatura spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na Wielkanoc (autor: RDC)

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że świąteczny tydzień będzie najcieplejszym od początku roku.

Wraz ze zbliżającą się Wielkanocą pojawią się wysokie temperatury. W czwartek ma być nawet 26 stopni Celsjusza. Będzie też dużo słońca.

— Początkowo, ale również w weekend świąteczny, pogodę będą kształtować niże, a co za tym idzie, będzie nieco więcej chmur, trochę opadów i przez to będzie nieco chłodniej, choć tak jak powiedziałem, cały czas przyjemnie ciepło — poinformował synoptyk Jakub Gawron z IMGW.

Mieszkańcy Warszawy podkreślili w rozmowie z reporterem Polskiego Radia RDC, że wraz z ładną pogodą, mają więcej chęci do wykonywania aktywności na dworze.

— Aż chce się żyć — usłyszał reporter Polskiego Radia RDC.

Po świętach należy spodziewać się pogorszenie pogody. Będzie więcej deszczu, a temperatura spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza.

Będzie ciepło, w czw temp maksymalna do 27°C. Nie zabraknie przelotnych opadów deszczu i wiosennych burz.

Druga połowa tygodnia chłodniejsza. Wielkanocna niedziela do 18-19°C na wschodzie. z przelotnymi opadami, burzami https://t.co/5NHQPykvvQ#IMGW pic.twitter.com/9KtvHwL1eb — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 14, 2025

Prognoza pogody na 15 i 16 kwietnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachodnia i środkowa Europa będzie w zasięgu niżów znad rejonu Wielkiej Brytanii, a wschodnia pod wpływem wyżu znad Rosji. Polska będzie pod wpływem płytkiego, wtórnego niżu znad Austrii, przesuwającego się nad Czechy. Od południa zacznie podsuwać się związana z nim strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w ciepłej i wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia.

We wtorek na zachodzie i południu Polski będzie zachmurzenie na ogół duże, okresami opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Po południu postępujące od południa opady deszczu. Pogodnie i bez opadów tylko na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 16 st.C na południu do 21 st.C na północy; chłodniej na Helu, w Sudetach i Podhalu od 12 st.C do 14 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, na zachodzie w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże i miejscami opady deszczu. Po północy od południa kraju opady stopniowo będą zanikać i na południu, od Lubelszczyzny po Dolny Śląsk, wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura minimalna od 10 st.C do 13 st.C; chłodniej na Helu i Podhalu od 7 st.C do 9 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni, w Beskidzie Śląskim w porywach około 65 km/h, na szczytach Tatr do 90 km/h.

We środę spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo na północy kraju duże i miejscami zanikające słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 st.C do 25 st.C; chłodniej na wybrzeżu od 13 st.C do

16 st.C, a w kotlinach górskich około 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie porywisty, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 80 km/h.

W Warszawie we wtorek będzie zachmurzenie małe, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura maksymalna 21 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu. Temperatura minimalna 12 st.C. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni. We środę w stolicy spodziewane jest zachmurzenie duże z postępującymi rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 23 st.C. Wiatr umiarkowany, południowy. (PAP)

