Śliskie drogi i silny wiatr na Mazowszu. Są ostrzeżenia IMGW RDC 09.04.2025 19:57 Śliskie drogi i silny wiatr w porywach do 75 km/h – są ostrzeżenia IMGW dla całego województwa mazowieckiego. Alerty w związku z oblodzeniem będą obowiązywać do czwartkowego poranka, a odnośnie do silnego wiatru zakończą się o godz. 1 nad ranem. Aktualne pozostają również wydane w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami.

Ślisko na drogach Mazowsza (autor: RDC)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi drogami, silnym wiatrem i przymrozkami.

Alerty przed oblodzeniem na drogach wydano w całym województwie podlaskim, lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, a także na wschodzie woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, w niemal całym woj. opolskim, oraz na północy woj. małopolskiego i podkarpackiego.

Zapowiedziano, że ze względu na lokalne opady deszczu, śniegu i deszczu ze śniegiem mokra nawierzchnia na drogach i chodnikach może zamarznąć, powodując ich oblodzenie.

Temperatura minimalna w tych regionach wyniesie około -3 st. C, a temperatura minimalna przy gruncie około -5 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 70 proc., a ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 8 w czwartek.

Uwaga na silny wiatr

Wydano również ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i łódzkim, a także na północy woj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i pomorskiego, na północnym-wschodzie woj. opolskiego i na wschodzie woj. kujawsko-pomorskiego.

W tych powiatach IMGW przewiduje wystąpienie silnego wiatru z północnego-zachodu i północy o średniej prędkości do 35 km/h, którego prędkość w porywach wyniesie do 75 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oszacowano na 70 proc., alerty będą obowiązywać do godz. 1 nad ranem w czwartek.

Przymrozki na Mazowszu

Aktualne pozostają również wydane w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami w niemal całym kraju, z wyjątkiem zachodnich krańców woj. zachodniopomorskiego, całego woj. lubuskiego i większości powiatów w woj. dolnośląskim.

W tych rejonach temperatura spadnie od -4 st. C do -1 st. C, a przy gruncie do -6 st. C. Natomiast temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 6 st. C do 13 st. C.

Prawdopodobieństwo ich wystąpienia oszacowano na 80 proc., alerty będą obowiązywać do godz. 9 w czwartek.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Czytaj też: Przymrozki na Mazowszu. Sadownicy obawiają się o plony. Będą straty?