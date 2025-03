Przymrozki na Mazowszu. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia [SPRAWDŹ] RDC 24.03.2025 20:21 Północno-zachodnia część województwa mazowieckiego została objęta ostrzeżeniami I stopnia przed przymrozkami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C. „Temperatura minimalna od minus 2 st. C do 0 st. C, przy gruncie około minus 3 st. C” — poinformowano w komunikacie.

Przymrozki na Mazowszu (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami. Alerty przed przymrozkami obowiązują na terenie woj. mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i pomorskiego, a ostrzeżenie dla woj. zachodniopomorskiego rozszerzył na powiat wałecki.

Ostrzeżeniami na Mazowszu objęto powiaty:

ostrołęcki,

Ostrołęka

przasnyski,

makowski,

pułtuski,

mławski,

ciechanowski,

żuromiński,

sierpecki,

płocki,

Płock,

gostyniński,

sochaczewski,

płoński,

nowodworski,

warszawski zachodni,

legionowski

„Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C. Temperatura minimalna od minus 2 st. C do 0 st. C, przy gruncie około minus 3 st. C” – poinformował IMGW.

Alerty będą obowiązywały w nocy z poniedziałku na wtorek.

OSTRZEŻENIA IMGW [MAPA]

Jaka pogoda na początku tygodnia?

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa zachodnia i wschodnia jest pod wpływem wyżów, pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu oddziaływania układów niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu niżu, którego ośrodek i związany z nim układ frontów przemieszcza się nad pogranicze Litwy i Białorusi. Północna i częściowo centralna część kraju jest w chłodniejszej masie powietrza, pozostały obszar pozostaje w cieplejszym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W poniedziałek na północnym zachodzie oraz wybrzeżu będzie na ogół zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, na południu i południowym wschodzie również możliwe burze. W czasie burz na południowym wschodzie prognozowana suma opadów do około 10 mm, a na obszarach podgórskich w Karpatach do około 15 mm, lokalnie możliwy grad. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem, w Tatrach śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm. Temperatura maksymalna od 5 st.C, 6 st.C na północnym wschodzie i na wybrzeżu, około 11 st.C w centrum do 14 st.C na zachodzie i 15 st.C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, na obszarach podgórskich woj. podkarpackiego w porywach do 60 km/h, na południowym wschodzie południowo-zachodni, na pozostałym obszarze na ogół północny i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

Pierwszy tydzień kalendarz wiosny z częstymi zmianami aury. Nie zabraknie opadów deszczu, szczególnie na południu i wsch, a wysoko w Tatrach opadów śniegu. Słońca będzie sporo dzięki czemu w dzień temp wiosenne. Nocami temp minimalna lokalnie poniżej 0°Chttps://t.co/vkwYNMT9cl pic.twitter.com/wTnAv8WDVN — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 24, 2025

W nocy z poniedziałku na wtorek na wschodzie, południu i miejscami w centrum kraju będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie prognozowana suma opadów do około 10 mm - 12 mm. Na krańcach południowych początkowo możliwe zanikające burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, tylko na obszarach występowania mgieł duże. Miejscami mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Tatrach i na szczytach Beskidów prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 2 cm do 5 cm. Temperatura minimalna od -2 st.C, 0 st.C na północy, około 1 st.C w centrum do 6 st.C na południowym wschodzie. W pasie dzielnic północnych i centralnych przygruntowe spadki temperatury od -5 st.C na północy do około -1 st.C w centrum. Wiatr słaby, na zachodzie i północnym zachodzie zmienny z przewagą południowego, na pozostałym obszarze zmienny, na ogół północno-zachodni.

We wtorek w kraju spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na południu i południowym zachodzie okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Początkowo miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, w ich obrębie zachmurzenie duże. W Karpatach prognozowana suma opadów do około 7 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 11 st.C, 13 st.C na północy, około 14 st.C w centrum do

15 st.C, 16 st.C na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem oraz w kotlinach karpackich, od 8 st.C do 10 st.C. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W poniedziałek w Warszawie będzie zachmurzenie duże i całkowite. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 9 st.C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna około 1 st.C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. We wtorek w stolicy spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo na południu duże i tam miejscami możliwe bardzo słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 13 st.C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

