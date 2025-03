Zbliża się zmiana czasu na letni. Ekspert: ma to niekorzystny wpływ na organizm

Zmiany czasu są niekorzystne dla organizmu — powiedział w Polskim Radiu RDC Franciszek Ostaszewski. Psycholog z SWPS zaznaczył, że mają one również potencjalnie groźne konsekwencje. Na czas letni przejdziemy za tydzień. W nocy z soboty na niedzielę będziemy spać o godzinę krócej, ale to za to dłużej będzie jasno.