„To nie powinno przejść”. Wicemnister zdrowia w RDC o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Idalia Tomczak 24.04.2025 21:34 Takie rozwiązanie nie powinno być przyjęte – tak o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców mówił w Polskim Radiu RDC wiceminister zdrowia Wojciech Jan Konieczny. Wczoraj Senat opowiedział się za obniżeniem składki, co oznacza, że wpływy do NFZ zmniejszą się o ok. 4,6 mld zł. Rząd ten ubytek chce pokryć z budżetu państwa.

Wojciech Konieczny (autor: RDC)

We środę Senat opowiedział się za obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od 2026 r.

Nowelizacja ustawy wiąże się z ubytkiem wpływów ze składki do NFZ w kwocie ok. 4,6 mld zł, co rząd deklaruje pokryć z budżetu państwa.

Przeciw obniżeniu składki głosował m.in. wiceminister zdrowia, senator Wojciech Jan Konieczny.

– To idzie w kontrze do tego, co powinniśmy zrobić w ochronie zdrowia. W ochronie zdrowia jako takiej brakuje nam pieniędzy. Nasze nakłady na ochronę zdrowia w stosunku do obecnego PKB wynoszą około 5,5 proc., gdzie średnia unijna to około 10 proc. – mówił w „Polityce w południe” wiceminister.

Zdaniem senatora składka zdrowotna jest „parapodatkiem”.

– Ten parapodatek dla pewnej grupy obniżamy. Reszta społeczeństwa ma się zrzucić na tę obniżkę ze swoich podatków – powiedział.

Za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, obniżającej od 2026 r. składkę zdrowotną przedsiębiorcom, zagłosowało w środę 58 senatorów. Przeciwko było 36, trzech wstrzymało się od głosowania.

Nowe przepisy nie zmieniają wysokości składki zdrowotnej płaconej przez pracowników na etacie i nadal będzie to 9 proc.

O zawetowanie przepisów zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy m.in. kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat, kandydat Partii Razem Adam Zandberg, Porozumienie Rezydentów OZZL i Naczelna Izba Lekarska. Argumentują, że obniżenie składki pogorszy sytuację pacjentów i pogłębi kryzys ochrony zdrowia.

W środę przed południem premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli prezydent zawetuje zmiany w składce zdrowotnej, to jako premier podejmie kroki, by wrócić do tego tematu po wyborach prezydenckich.

