Jak nie przejeść się w Wielkanoc? Dietetyk zdradza przepis na zdrowe święta Olga Kwaśniewska 20.04.2025 14:08 Jedzmy powoli, unikajmy jedzenia tylko dlatego, że jest na stole i zrezygnujmy z alkoholu oraz słodzonych napojów - to podstawowe zasady, którymi powinniśmy kierować się w najbliższych dwóch dniach. Dietetyk kliniczna Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Siedlcach Milena Kobylińska zdradza receptę na zdrowe Święta Wielkanocne.

Jak nie przejść się w Wielkanoc? Dietetyk zdradza przepis na zdrowe święta (autor: Marek Slusarczyk, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

Mniejsze porcje, by spróbować wszystkiego, dużo wody oraz spacery. To recepta na zdrowe Święta Wielkanocne.

W Polskim Radiu RDC dietetyk kliniczna Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Siedlcach Milena Kobylińska mówi co zrobić, by nasze zdrowie nie ucierpiało w trakcie świąt. Zaznacza, że ważne jest, by nie jeść w biegu, a rzeczywiście przy stole.

- Jedzmy powoli, delektując się jedzeniem, dokładnie przeżuwając każdy kęs. Nasz mózg potrzebuje czasu, by zarejestrować sytość. Unikajmy również jedzenia emocjonalnego, tylko dlatego, że po prostu jedzenie jest na stole. Zapytajmy siebie, czy ja naprawdę jestem głodny? Zachęcam do wypicia szklanki wody przed każdym posiłkiem, by zmniejszyć to uczucie głodu - tłumaczy.



Jednocześnie dietetyk podkreśla - jeśli przez dwa dni porzucimy zdrową dietę, nic nam się nie stanie.

- Pamiętajmy o tym, że Wielkanoc to nie jest cały tydzień biesiadowania. To zaledwie dwa dni. Więc jeśli wcześniej jedliśmy regularnie i zdrowo, a po świętach wrócimy do swoich standardowych posiłków i zdrowego stylu życia, to nie ma mowy o żadnym drastycznym tyciu czy negatywnych konsekwencjach zdrowotnych - mówi.





Eksperci radzą też, by zrezygnować z alkoholu, który jest kaloryczny i niezdrowy. Podobnie - lepiej nie pić słodzonych napojów. Wybierajmy wodę, herbatę bez cukru lub ziołowe napary.

