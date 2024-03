Kampania „Stop pożarom traw”. Jakie kary grożą za wypalanie? [SPRAWDŹ] Przemysław Paczkowski 03.03.2024 16:34 Straż Pożarna zainaugurowała kampanię ;„Stop pożarom traw”. Jak wynika z danych, w zeszłym roku w całej Polsce przy tego typu akcjach strażacy interweniowali ponad 21 tysięcy razy. Tylko od początku tego roku na Mazowszu odnotowano ponad sto przypadków palenia traw.

Kampania społeczna „Stop pożarom traw” (autor: MSWiA)

W Warszawie zainaugurowano kampanię społeczną „Stop pożarom traw”. Służby wspólnie zaapelowały, by nie wypalać traw, gdyż prowadzi to do wielu niebezpieczeństw.

W ubiegłym roku w województwie mazowieckim interweniowano ponad trzy tysiące razy w związku z wypalaniem traw.

– Wypalanie traw degraduje glebę, wypala przy okazji znajdujące się tam zwierzęta, ale co najważniejsze, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, którzy to robią – mówi Zastępca Komendanta Głównego PSP Józef Galica.

W wyniku pożarów traw w całej Polsce zginęły trzy osoby, a 36 zostało rannych. Poza tym wypalanie traw powoduje ogromne straty.

– Jest oczywiście bardzo duże zagrożenie w wymiarze finansowym. Tego nie da się odtworzyć w ciągu roku. To często utrata wielkoletnich wysiłków i ogromna strata przyrodnicza. W tym okresie do miejsc rozrodu migrują płazy, przychodzą na świat młode zające – mówi rzecznik Lasów Państwowych Rafał Zubkowicz.

🔥 Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym❗#StopPożaromTraw pic.twitter.com/PfsurDCEws — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) March 2, 2024

Chwila pożaru, lata odbudowy

Rzecznik Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Rafał Zubkowicz zaznaczył z kolei, że przyczynami pożarów lasów są przede wszystkim podpalenia, ale także ogień przenoszący się z płonących traw i ściernisk.

– Przyroda ma to do siebie, że wystarczy chwila, wystarczy moment, żeby ją zniszczyć, ale lata (...) żeby odbudować to, co zostało zniszczone – dodała Diana Piotrowska z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podkreśliła, że z dlatego bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa i stąd ta kampania.

Co za wypalanie traw?

– Bardzo ważna jest świadomość społeczeństwa, jeżeli chodzi o zagrożenia wynikające z wypalania traw, ale też powinniśmy być świadomi konsekwencji, jakie z tego wynikają – powiedziała rzeczniczka Komendanta Stołecznego Policji Małgorzata Wersocka.

Wypalanie traw jest karane grzywną w wysokości do 30 000 złotych. Jeżeli w związku z podpaleniem traw zostanie zagrożone życie lub zdrowie ludzi, to podpalaczowi grozi nawet 12 lat więzienia. .

Kampania społeczna „Stop pożarom traw” będzie trwać do 30 kwietnia.

