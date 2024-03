Rusza sezon rowerowy. Jak przygotować swój jednoślad na pierwszą podróż? Adrian Pieczka 03.03.2024 10:20 Wiosna tuż-tuż, a wraz z nią rozpoczyna się sezon rowerowy. W Radiu dla Ciebie pytamy ekspertów, jak odpowiednio przygotować swój rower przed pierwszą podróżą. – Serwis najlepiej zrobić jak najszybciej, ponieważ jak tylko pogoda się poprawi, w salonach będą duże kolejki – mówi kierownik salonu rowerowego w Warszawie Adrian Kucharek.

Sezon rowerowy 2024 (autor: RDC)

Rusza sezon rowerowy. Przed rozpoczęciem pierwszy wycieczek, warto sprawdzić stan naszego jednośladu. Od tego bowiem zależy nasze bezpieczeństwo.

To ważne, szczególnie jeśli pojazd trzymaliśmy na balkonie lub „pod chmurką”. Rower warto sprawdzić jeszcze na parkingu.

– Jeżeli cokolwiek odbiega od normy, a my mamy odpowiednie narzędzia, to to naprawiamy, a jeśli nie, to zgłaszamy się do najbliższego serwisu. Najlepiej zrobić to jak najszybciej, ponieważ jak tylko pogoda się poprawi, w salonach będą duże kolejki – mówi kierownik salonu rowerowego w Warszawie Adrian Kucharek.

Trzeba też zwrócić uwagę, czy wszystko jest dobrze dokręcone.

– Sprawdzamy, czy wszystkie połączenia śrubowe są w odpowiednim stanie. Możemy nie pamiętać, że jesienią odkręcaliśmy kierownicę, a potem na wiosnę czeka nas nieprzyjemny incydent podczas na przykład zjazdu z górki – zauważa ekspert.

Warto też sprawdzić, czy łańcuch nie zardzewiał. – Jeżeli łańcuch jest głośny, to go smarujemy. Warto jednak w serwisie sprawdzić stan jego wyciągnięcia, ponieważ zużyty łańcuch sprawia, że jazda może być bardzo niebezpieczna, łańcuch może w każdej chwili pęknąć. Poza tym narażamy się na dodatkowe koszty, ponieważ łańcuch zużywa nam resztę napędu – dodaje Kucharek.

Profesjonalny przegląd roweru w serwisie wiąże się w Warszawie z kosztem około 300 złotych. Cena idzie w górę w zależności od zakresu prac.

