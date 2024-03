Rowery już na ulicach Warszawy. W stolicy rusza trzynasty sezon Veturilo Mikołaj Cichocki 01.03.2024 09:32 Dziś rusza 13. sezon Veturilo. Na warszawskie ulice wyjedzie ponad 3 tysiące rowerów. Do dyspozycji mieszkańców są jednoślady tradycyjne, elektryczne i typu tandem.

Ruszył sezon Veturilo (autor: ZDM)

Nowy sezon miejskiego roweru Veturilo rozpoczyna się dziś i potrwa do 30 listopada. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji ponad 3 tys. rowerów oraz 300 stacji. Z jednośladów skorzystać można dzięki specjalnej aplikacji. O tym, jak wypożyczyć rower, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.

- Ściągamy aplikację, rejestrujemy się na tej aplikacji, zabezpieczamy środki na poziomie minimum 10 zł na danym koncie, podchodzimy z aplikacją do roweru, w zakładce „Wypożycz rower” uruchamia się aparat, którym skanujemy QR kod chociażby znajdujący się na tylnym błotniku i rower jest wypożyczony - tłumaczy.

Działanie systemu sprawdził nasz reporter Mikołaj Cichocki.

Veturilo to 3295 rowerów, z czego 300 jest elektrycznych, a 30 to tandemy. Znakiem rozpoznawczym stacji jest słup informacyjny nawiązujący do kolorystyki rowerów oraz symboli Warszawy. Są na nim informacje o regulaminie, taryfie, zasadach wypożyczenia itp. Dodatkowo każdy z 3 tys. stojaków wchodzących w skład 300 stacji jest oznaczony wielojęzyczną naklejką, która jeszcze ułatwi odróżnienie parkingu dla Veturilo od innych podobnych tego typu konstrukcji.

Wypożyczenie rowerów tradycyjnych będzie darmowe do 20 minut. Od 21-60 minut - 1 zł, druga godzina - 3 zł, trzecia godzina - 5 zł a czwarta i każda następna godzina - 7 zł. Cennik dotyczy także tandemów - rowerów dwuosobowych.

Również wypożyczenie rowerów ze wspomaganiem elektrycznym będzie darmowe przez 20 minut. Powyżej 20 minut - 6 zł a druga i każda następna godzina - 14 zł.

Rowery wciąż najlepiej zostawiać na stacjach, ale będzie można także poza stacją. Dodatkowymi strefami zwrotu będą wybrane publiczne stojaki rowerowe. Za pozostawienie w nich roweru system naliczy opłatę dodatkową – 15 zł. Z kolei w odwrotnej sytuacji system przewiduje bonusy. Za przyprowadzenie roweru ze strefy zwrotu do stacji – plus 5 zł na konto użytkownika.

Czytaj też: Ursynowski „wieloryb” bez wody. Awaria w sadzawce w Parku Kozłowskiego