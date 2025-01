2200 przeszczepów w Polsce, z czego 700 w WUM-ie. „Rok 2024 był rekordowy” Adrian Pieczka 26.01.2025 15:32 Dzisiaj obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Transplantacji. W ubiegłym roku przeszczepiono blisko 2200 narządów od zmarłych dawców. To rekordowy wzrost, bo w 2023 wykonano — 1805 przeszczepów, a w 2022 — 1405. Warszawski Uniwersytet Medyczny przeszczepił w tamtym roku blisko 700 narządów. — To niesamowity progres — mówi Koordynator Transplantacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Krzysztof Zając.

Ogólnopolski Dzień Transplantacji (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

W niedzielę 26 stycznia przypada Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Święto upamiętnia pierwszy udany przeszczep nerki w naszym kraju. Miał on miejsce 26 stycznia 1966 roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie.

Warszawski Uniwersytet Medyczny przeszczepił w zeszłym roku blisko 1/3 narządów w skali kraju. Jak ocenia Koordynator Transplantacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Krzysztof Zając, 2024 rok był rekordowy w transplantacji.

— Niesamowite jest to, że Warszawski Uniwersytet Medyczny, w którym ja pracuję i w zasadzie jest to wiodący ośrodek transplantacyjny na Mazowszu, przeszczepił w tamtym roku prawie 700 narządów. Na 2200 narządów, prawie 700 transplantacji wykonanych zostało w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Był to niesamowity progres, ponieważ na 615 przeszczepionych wątrób, przeszczepiliśmy w naszym Uniwersytecie ponad 350 — mówi Zając.

Jak przypomina Zając, w zeszłym roku zaczęto przeszczepiać serca dzieciom, a dwa lata temu dorosłym.

— Przeszczepiliśmy 33 serca na 201 przeszczepionych w całej Polsce. Na 21 serc przeszczepionych w Polsce u dzieci 11 zostało przeszczepionych na WUM-ie — informuje Zając.

Zając podkreśla, że nowością jest również przewożenie serca w specjalnej maszynie, która utrzymuje je przy biciu.

— Niesamowity progres polskiej kardiochirurgii, polskiej transplantacji serca, ponieważ serce, które do niedawna miało 4 godziny od momentu pobrania do szczepienia, w tej chwili ma 12 godzin. Transportujemy bijące serce, czyli bez tego momentu zatrzymania krążenia i wiemy, że każdy moment, każda minuta zatrzymania krążenia serca pobranego od zmarłego dawcy pogarsza jakość tego serca. W 2024 roku w Polsce dokonaliśmy sześciu takich procedur — dodaje Zając.

Liczba przeszczepianych w Polsce narządów w ciągu dwóch lat zwiększyła się dwukrotnie.

Mimo wzrostu transplantacji potrzeby dalej są większe. Aktualnie w naszym kraju na operacje czeka 5 tysięcy osób.

