Mazowsze gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. „Aż chce się pomagać” RDC 26.01.2025 13:51 Na ulicach w całej Polsce 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze do puszek w ramach 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w Siedlcach, Radomiu, Płocku i Warszawie. — Są uczniowie, są studenci, są też osoby zbierające ze swoimi dziećmi, które dzięki Orkiestrze odzyskały zdrowie — mówi wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku Tomasz Cybulski.

19 WOŚP na Mazowszu (autor: RDC)

Dzisiaj Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla onkologii i hematologii dziecięcej. Hasłem 33. Finału WOŚP jest „Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci”.

Na ulicach w całej Polsce 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze do puszek. W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, jak wygląda 33. Finał WOŚP na Mazowszu.

Siedlce razem z WOŚP

Około 300 siedleckich wolontariuszy ruszyło o godzinie 8:00 w miasto, zbierając pieniądze podczas 33. finału WOŚP.

Z wolontariuszami w Siedlcach rozmawiała reporterka Polskiego Radia RDC.

We wszystkich dotychczasowych Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do puszek w Siedlcach zebrano około 3 mln zł.

Sprzęt zakupiony przez fundację WOŚP ratuje życie i zdrowie między innymi w dwóch największych szpitalach — miejskim i wojewódzkim.

„Wielkie granie” w Radomiu

Podczas 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radomiu pieniądze zbiera 350 wolontariuszy.

Od ponad dwóch dekad za organizację imprezy odpowiada Hufiec ZHP Radom Miasto. Szefem sztabu jest Bartosz Bednarczyk.

— Od godziny 14:00 do 20:30 będzie trwał koncert z bardzo pięknym radomskim brzmieniem. O 20:00 wspólne „Światełko do nieba”. Tegorocznemu koncertowi będzie towarzyszyło miasteczko służb mundurowych, które licznie włączyły się w tym roku w akcję — mówi Bednarczyk.

Od lat Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspiera radomski samorząd.

— Rok temu nasze miasto, my radomianie, pobiliśmy rekord. Zebraliśmy ponad 620 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że ten rekord uda się pobić także w tym roku. Ale to nie o rekordy chodzi. Chodzi o to, że jesteśmy w tym dniu wszyscy razem i że łączy nas po prostu pomaganie. A Radom to miasto ludzi o absolutnie wielkich sercach — mówi wiceprezydent miasta Marta Michalska-Wilk.

Ważnym elementem imprezy jest bieg „Policz się z cukrzycą”.

Finał WOŚP w Płocku

Podczas 33. finału WOŚP blisko 500 wolontariuszy z Płocka zbiera datki do kolorowych puszek. Pieniądze można wpłacać także do wirtualnych skarbonek. Na allegro trwają aukcje gadżetów.

— Aż chce się pomagać — usłyszała reporterka Polskiego Radia RDC w Płocku.

— Są uczniowie, są studenci, są też osoby zbierające ze swoimi dziećmi, które np. dzięki Orkiestrze odzyskały zdrowie. Mamy też takie osoby, które na własnej skórze doświadczyły tego, że Orkiestra jest potrzebna i sprzęt od Orkiestry również do Płocka trafia — mówi wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Tomasz Cybulski.

Stałym element płockiego Finału WOŚP od wielu już lat jest Psi Orszak. Prawie pięćdziesiąt czworonogów różnych ras i maści wraz ze swoimi opiekunami spotkało się na płockiej starówce, by połączyć pasję do psów z charytatywnym działaniem.

Impreza jest popularna nie tylko wśród płocczan.

W Płocku nie zabraknie dziś również koncertów. Zastępca dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki Małgorzata Grabowska-Panek informuje, że repertuar będzie bardzo zróżnicowany. Muzyczne wydarzenie rozpocznie się o 15:30 od hymnu WOŚP.

— Zespół Verres, Dawid Verres jest to płocczanin, raper, dziennikarz, scenarzysta. O godzinie 16:30 na scenie pojawi się już Nocna Zmiana Bluesa,17:30 Francis Tuan i na zakończenie 18:30 występ Chłopców z Placu Broni — wymienia Grabowska-Panek.

O 19:40 w Orlen Arenie rozpocznie się licytacja tortu. O 20:00 „Światełko do nieba”, czyli pokaz świateł laserowych, zakończy 33. finał WOŚP.

Podczas 32. finału w ubiegłym roku wolontariusze zebrali w Płocku do puszek blisko 570 tys. zł.

Serce WOŚP w Warszawie

Na błoniach Stadionu Narodowego stanęły gigantyczne hale, w których oprócz koncertów, zmarznięci wolontariusze będą mogli się ogrzać i rozliczyć z zebranych do puszek datków. Atrakcją jest też wielki diabelski młyn, ze szczytu którego można podziewać panoramę Warszawy.

Z Orkiestrą gra także większość dzielnic Warszawy, które zapraszają na lokalne atrakcje. Na terenie lotniska na Bemowie po raz kolejny zagra Moto Orkiestra. Fani motorsportu zarówno na czterech jak i dwóch kołach, na pewno nie będą zawiedzeni.

Punktem kulminacyjnym każdego finału WOŚP jest „Światełko do Nieba”, wysyłane o godzinie 20. Oprócz tego, które ma być na błoniach stadionu, swoje „światełka” zaplanowały także dzielnice: Praga-Południe (przed CH Promenada), Ursynów (parking przy dzielnicowym ratuszu), Wawer (SP nr 109), Wilanów (na dziedzińcu Centrum Sportu Wilanów) i Żoliborz (Fort Sokolnickiego).

Do gry z WOŚP włączył się też stołeczny ratusz i miejskie spółki. W ramach aukcji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaoferował możliwość wspólnego gotowania, będzie także kwestował jako wolontariusz na ulicach miasta. Z kolei wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska przekazała na aukcję statuetkę Pucharu UEFA SUPER CUP Real Madrid vs Atalanta BC, a wiceprezydent Tomasz Mencina zaprasza do licytacji wspólnego rejsu jednym z Chudych Wojtków - statków spulchniaczy, dzięki którym woda w warszawskich kranach jest czysta. Do licytacji zapraszają też pozostali wiceprezydenci stolicy: Aldona Machnowska-Góra i Jacek Wiśnicki, który obiecuje kwestować na WOŚP w charakterystycznych kowbojkach.

Stołeczne zoo w ramach aukcji WOŚP zaprasza na niezwykły, bo nocny spacer po ogrodzie wraz z dyrektorem Andrzejem Kruszewiczem. Wodociągi oferują m.in. wizytę w lindleyowskiej stacji, Filtrach czy oczyszczalni Czajka. Z kolei Zarząd Dróg Miejskich wystawia na aukcję jedno ze 102 drzew, które zasadzone zostaną przez Pałacem Kultury i Nauki.

Finał WOŚP. Kto wystąpi w stolicy?

W Warszawie pojawi się dzisiaj czołówka polskiej sceny rockowej. Zagrają między innymi: Mery Spolsky, Sztywny Pal Azji, Nocny Kochanek, Big Cyc, Dziwna Wiosna i wielu innych. Początek koncertów już o godzinie 14:00. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Podczas tegorocznego Finału WOŚP zagrają:

Big Cyc – legenda polskiego punk rocka, która od 1988 roku bawi, szokuje i skłania do refleksji. Ich energiczne koncerty i pełne satyry teksty to znak rozpoznawczy zespołu. Na koncie mają 18 albumów studyjnych i tysiące koncertów, a ich występy zawsze dostarczają niezapomnianych emocji. Podczas 33. Finału WOŚP możemy spodziewać się klasyków, które porwą publiczność do wspólnego śpiewania.

Koniec Świata – zespół od ponad 20 lat łączy rock&rollowe brzmienia z folkowym zacięciem. Kapela ma na koncie siedem albumów i tysiące koncertów, także poza granicami Polski. Ich utwory to chwytliwe melodie i teksty pełne emocji. Podczas Finału WOŚP Koniec Świata udowodni, dlaczego ich muzyka trafia prosto do serc słuchaczy.

Zenek Kupatasa – znany z zespołu Kabanos, to artysta pełen dystansu i energii. Jego solowa kariera to dziesięć albumów pełnych humoru i pozytywnego przekazu. Koncerty Zenka to gwarancja świetnej zabawy i niespodzianek, które na długo zostają w pamięci.

The Bill – legenda polskiej sceny punkowej, której początki sięgają lat 80. Zespół zasłynął podczas festiwalu w Jarocinie i od tego czasu nieprzerwanie inspiruje kolejne pokolenia fanów. Ich najnowszy album "The Kada" udowadnia, że punk rock w ich wykonaniu wciąż ma wielką siłę rażenia.

Dziwna Wiosna – rockowe trio, które wyróżnia się oryginalnym brzmieniem i charyzmatycznym stylem. Po sukcesie na Pol'and'Rock Festival zespół stał się jedną z najbardziej rozchwytywanych formacji na polskiej scenie. Ich występ na 33. Finale WOŚP będzie pełen emocji i niepowtarzalnych momentów.

Renata Przemyk – ikona polskiej muzyki, znana z wyjątkowego głosu i emocjonalnych interpretacji. Jej twórczość łączy poetyckość z rockową energią, a każdy koncert to artystyczne wydarzenie. Podczas 33. Finału WOŚP usłyszymy zarówno klasyki, jak i nowe utwory w magicznej oprawie.

Nocny Kochanek – zespół, który łączy heavy metal z humorem i dystansem. Ich koncerty to prawdziwa uczta dla fanów mocnych brzmień i dobrej zabawy. Najnowszy album "O Jeden Most Za Daleko" pokazuje, że zespół nie przestaje zaskakiwać.

Adrian Sherwood – legenda brytyjskiej sceny dubowej, znany ze swoich eksperymentów dźwiękowych i współpracy z największymi artystami. Jego występ podczas 33. Finału WOŚP to doskonała okazja, by zanurzyć się w hipnotyzujących dźwiękach.

Mery Spolsky – artystka, która nie boi się łamać konwencji. Jej muzyka to połączenie elektroniki, charyzmy i literackiego zacięcia. Na scenie WOŚP możemy spodziewać się prawdziwego show, które porwie publiczność.

Lordofon – duet łączący indie rock z rapem i punkową energią. Ich album "Passé" zdobył uznanie zarówno fanów, jak i krytyków. Koncert Lordofonu na 33. Finale WOŚP będzie pełen autentycznych emocji i zaskakujących momentów.

Wojtek Szumański – artysta, którego twórczość balansuje między humorem a wzruszeniem. Jego utwory takie jak „Ballada o cyckach” czy „Bez twoich wad” zgromadziły milionowe wyświetlenia na YouTube, a szczerość i naturalność jego tekstów zjednują mu coraz większe grono fanów.

Mr Zoob – zespół, który od ponad czterech dekad zaraża pozytywną energią, łącząc brzmienia rocka, ska i reggae. Utwory takie jak „Kartka dla Waldka” czy „Mój jest ten kawałek podłogi” stały się symbolami wczesnej polskiej sceny alternatywnej, a ich unikalne brzmienie do dziś przyciąga fanów wszystkich pokoleń.

Sztywny Pal Azji – zespół, który na stałe wpisał się do kanonu polskiej muzyki rockowej. Ich występ na Festiwalu w Jarocinie w 1986 roku stał się legendą, a piosenki takie jak „Wieża radości, wieża samotności” czy „Nasze reggae” do dziś są śpiewane na koncertach w całej Polsce.

