Jak zmieniły się mazowieckie miasta w 2024 roku? Sprawdzamy najważniejsze inwestycje RDC 30.12.2024 19:15 Nowe ścieżki rowerowe, wyremontowane ulice, przebudowa szkół, most pieszo-rowerowy, nowe tory i nowe windy – w Polskim Radiu RDC sprawdzamy, jak rok 2024 upłynął pod kątem inwestycji w województwie mazowieckim. Odwiedzamy Warszawę, Siedlce, Płock i Radom w poszukiwaniu najważniejszych zmian w mijającym roku.

Przebudowane skrzyżowanie ulic Maratońskiej i Dębowej w Radomiu (autor: Łukasz Wójcik/UM Radom)

Inwestycji jak na lekarstwo – rok 2024 w Siedlcach pod tym względem nie zachwycił. Najważniejszymi i największymi, które wykonano, to dwie drogowe: remont głównego skrzyżowania Piłsudskiego – Armii Krajowej oraz przebudowa Cmentarnej.

– Przebudowa ulic Cmentarnej i Wojskowej, tam przez długie lata była sygnalizacja świetlna, teraz powstało rondo. To przynosi efekty. Tam się już nie czeka, tam się przejeżdża. Myślę więc, że to jest bardzo trafiona inwestycja – mówi naczelnik wydziału dróg Wojciech Cylwik.

Poza tym w mieście dokończono przebudowę targowiska miejskiego i wykonano remont budynku pod potrzeby środowiskowego domu samopomocy.

Jak jedna mówi naczelnik wydziału programów rozwojowych, największe inwestycje jeszcze ciągle trwają.

– To są dwa branżowe centra umiejętności. Poza tym to, co jeszcze trwa i jest dość dużą inwestycją, to przebudowa I LO im. Bolesława Prusa. Nie udało się tego dokończyć. Ze względu na konieczność wykonania pewnych robót dodatkowych zostało to przesunięte – wyjaśnia Dariusz Godlewski.

W sumie w mijającym roku wydatki inwestycyjne w Siedlcach oszacowano na ok. 100 mln złotych, a w przyszłym zaplanowano dwa razy tyle.

Jak zmieniła się Warszawa w 2024 roku?

Nowe linie tramwajowe, miejsca kultury i rekreacji – dużo zmieniło się w stolicy w mijającym roku.

W marcu pasażerowie pojechali nowo otwartą linią tramwajową na ulicy Kasprzaka. Zbudowanych zostało w sumie 3,5 km nowych torów oraz trzy pary nowoczesnych przystanków.

Kilkanaście dni później warszawiacy mogli przetestować most pieszo-rowerowy przez Wisłę. Z przeprawy o długości ponad 450 metrów skorzystało już około 3,5 miliona odwiedzających.

W wakacje zakończył się remont placu na Rozdrożu, gdzie powstały nowe windy.

W nowe inwestycje najbardziej obfitował październik. 25. zostały otwarte drzwi do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a cztery dni później mogliśmy skorzystać z nowego odcinka linii tramwajowej do Wilanowa.

Wciąż jednak piesi i kierowcy będą musieli znosić utrudnienia w ruchu. Chodniki i jezdnie mają być sukcesywnie oddawane do końca 2025 roku.

Na przełom 2024 i 2025 roku zaplanowane jest oddanie parkingu podziemnego na placu Powstańców Warszawy. Do dyspozycji kierowców będzie ponad 400 miejsc postojowych.

Co nowego w Płocku?

Aquapark oddany do użytku, wyremontowane ulice i zabytkowe budynki, nowe mieszkania komunalne, place zabaw i boiska – to najważniejsze inwestycje zrealizowane w Płocku w mijającym roku.

Jak mówi prezydent miasta, wszystkie te inwestycje były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

– Wśród najważniejszych trzeba wymienić zakończenie budowy aquaparku. Zrealizowaliśmy szereg inwestycji drogowych, infrastrukturalnych, jak ulicę na Skarpie, ostatni odcinek ulicy Chopina, ulica Przemysłowa. Zakończyliśmy budowę całego osiedla Miodowa Jary, jeśli chodzi o budynki komunalne – wylicza Andrzej Nowakowski.

Powstało tam trzynaście bloków z mieszkaniami na wynajem. Mieszkania „na start” dla młodych płocczan powstały między innymi w wyremontowanych kamienicach przy Sienkiewicza i Grodzkiej.

W tym roku miasto wydało na inwestycje blisko 250 mln zł.

Nowe oblicze Radomia

Budowa wiaduktu w ulicy Żeromskiego, trasy N-S oraz modernizacja ulicy Wolanowskiej – to najważniejsze i najkosztowniejsze inwestycje prowadzone w tym roku przez radomski samorząd.

W sumie na te i inne projekty miasto przeznaczyło ponad 200 milionów złotych.

Poza zadaniami, których realizacja zmienia funkcjonowanie Radomia w skali makro, na inwestycyjnej liście znalazło się wiele przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym. Takich, które poprawiają komfort życia mieszkańców danej dzielnicy czy danego osiedla.

– To, na co my stawiamy, to inwestycje, które są blisko mieszkańców, które wprost odpowiadają na oczekiwania radomian. Oddaliśmy salę do gimnastyki korekcyjnej przy 10 LO. Modernizacja kompleksu sportowego przy PSP 24. Przebudowa części parku na osiedlu Gołębiów. Ścieżki rowerowe na ulicy Energetyków, Limanowskiego, Okulickiego, Szarych Szeregów. To są te ścieżki, które zostały zrealizowane w 2024 roku – podaje wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Finał większości dużych inwestycji drogowych czy sportowych zaplanowano na przyszły rok.

W przyszłorocznym budżecie Radomia na inwestycje zapisano ponad 400 milionów złotych.

