Sześć nowych dzieł współczesnych twórców w radomskiej Elektrowni 29.12.2024 16:22 Sześć dzieł kupiło w tym roku Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu dzięki wsparciu finansowemu z programu Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dofinansowaniu samorządu woj. mazowieckiego.

Nowe nabytki w radomskiej Elektrowni (autor: MCSW Elektrownia)

Autorami zakupionych prac są w większości twórcy urodzeni w latach 70. i 80. XX w., których dzieła pokazywane na wystawach zostały docenione przez krytyków sztuki.

"To artyści, którzy do tej pory nie byli reprezentowani w kolekcji Elektrowni. To bardzo ważne, bowiem dzięki temu lista nazwisk autorów, jest znacząco poszerzona" – powiedział Romuald Bochyński z Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.

Nowe nabytki

Nowym nabytkiem jest m.in. praca "Konsystorz bezduszny purpurowy" malarza, ceramika i artysty konceptualnego Tomasza Kulki. Autor wykorzystuje w swej twórczości pracy pewne schematy kompozycyjne i ikonograficzne z dzieł dawnych mistrzów. Według krytyków sztuki można w niej odleźć m.in. odniesienia do wielopostaciowych scen, jakie występują np. na obrazach Hieronima Boscha.

W kolekcji Elektrowni znalazł się też płótno Katarzyny Kukuły. "Cała Kasia" z 2022 r. to barwny autoportret artystki. Do zbiorów radomskiej placówki dołączył także m.in. fotograficzny tryptyk "Dziara" z 2010 r. poznańskiego artysty malarza, twórcy filmów wideo i instalacji Rafała Jakubowicza. W pracy tej artysta odwołuje się do diagramu-szkicu autorstwa wybitnego krytyka i teoretyka sztuki Jerzego Ludwińskiego z rozmywającym się słowem "sztuka" z 1980 r. Trzy fotografie dokumentują proces tatuowania na prawej ręce artysty zygzaków stanowiącego ostatnią linię ze schematu Ludwińskiego, według którego końcowym etapem rozwoju sztuki będzie zniesienie granicy między nią a rzeczywistością.

Wartość zakupionych dzieł wynosi 206 tys. zł, z czego 105 tys. zł to dotacja z programu ministerialnego, natomiast 101 tys. zł - dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Prace będą pokazywane na specjalnej wystawie do 5 stycznia 2025 r.

Obecnie kolekcja Elektrowni liczy blisko 1000 eksponatów reprezentujących malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę, fotografię, zapisy magnetyczne i cyfrowe. Instytucja ma też w depozycie kolekcję sztuki współczesnej ze zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Znajdują się w niej m.in. prace Wojciecha Fangora, Jerzego Nowosielskiego, Władysława Hasiora.

