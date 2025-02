Co mógł zobaczyć R. Kapuściński podczas podróży? Wyjątkowa wystawa w muzeum w Radomiu RDC 23.02.2025 17:07 Ekspozycja inspirowana książką Ryszarda Kapuścińskiego „Podróże z Herodotem” będzie od 28 lutego czynna w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zwiedzający zobaczą około 500 eksponatów pochodzących z Chin, Indii, Egiptu, Sudanu, Etiopii, Iranu i Algierii. Ekspozycji patronuje Polskie Radio RDC.

3 „Podróże z Herodotem. Świat oczami Ryszarda Kapuścińskiego” (autor: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu/FB)

W piątek 28 lutego w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otwarta zostanie wystawa zatytułowana „Podróże z Herodotem. Świat oczami Ryszarda Kapuścińskiego”.

Jedna z kuratorek wystawy Katarzyna Jendrzejczyk podkreśliła, że ekspozycja jest prezentacją różnorodności kultur Azji i Afryki m.in. Chin, Indii, Sudanu i Algierii.

— Jakie eksponaty znajdą się na naszej wystawie? Bardzo różnorodne. Będą to przedmioty codziennego użytku. Będzie to biżuteria, będzie to strój tradycyjny. Nawet pojawią się militaria, a także przedmioty, które będą też miały charakter magiczny oraz obrzędowy — powiedziała Jendrzejczyk.

Zwiedzający zobaczą około 500 eksponatów pochodzących z Chin, Indii, Egiptu, Sudanu, Etiopii, Iranu i Algierii.

Jak zaznaczyła druga kuratorka Ilona Pulnar-Duszyk, ekspozycja w radomskim muzeum jest pierwszą i unikalną próbą przełożenia „Podróży z Herodotem” na prezentację muzealną. — Ekspozycja jest przede wszystkim naszą autorską wizją ukazującą świat widziany oczami reportażysty w latach 60. i 70. XX w. — zaznaczyła Pulnar-Duszyk.

Twórczynie wystawy skupiają się głównie na wrażeniach Kapuścińskiego, natomiast Herodota przedstawiają jako postać historyczną.

Co zobaczymy na wystawie?

Wśród pół tysiąca eksponatów, które znalazły się na wystawie są rzeczy codziennego użytku, biżuteria, stroje, militaria, przedmioty kultu. Ciekawostkę stanowi np. chińska klatka na świerszcze.

— Chińczycy trzymali świerszcze, bo oprócz tego, że wydają one piękne dźwięki, to zgodnie z wierzeniami miały zapewniać szczęście i bogactwo — wyjaśniła druga z kuratorek Katarzyna Jendrzejczyk. Z chińskich eksponatów uwagę przykuwa też drewniany chodzik dla dzieci, który wbrew pozorom jest całkiem podobny do tego używanego współcześnie.

Zwiedzając wystawę warto też zwrócić uwagę na kolekcję afrykańskich masek. — Są wśród nich takie, które w swoich rysach twarzy nawiązują do pięknych twarzy katolickich zakonnic oraz do twarzy Maryi — mówiła Jendrzejczyk.

Są też stroje: hinduskie sari, sandały haremowe, rodzaj podpórek, które dowiązywało się do butów, żeby nie zamoczyć właściwego obuwia lub nie poparzyć się w łaźni, a także tzw. mundurek Mao — strój powszechnie noszony przez Chińczyków w czasie rządów Mao Zedonga. Jest także biżuteria w postaci tradycyjnych bransoletek czy też krążki wargowe, jakie noszą kobiety plemienia Mursi w Etiopii.

Wystawa czynna będzie do 3 sierpnia. Ekspozycji patronuje Polskie Radio RDC.

Źródło: RDC/PAP Autor: RDC /DJ