Królewski orszak przejdzie dziś przez Radom. Upamiętni historyczne wesele z XV wieku 29.12.2024 11:38 Historyczny orszak przejdzie w niedzielę ulicami Radomia. To nawiązanie do wydarzeń sprzed 550 lat, kiedy na radomskim zamku król Kazimierz Jagiellończyk wydał zgodę na ślub swej córki Jadwigi Jagiellonki z bawarskim księciem Jerzym Bogatym. Słynne na całą Europę wesele odbyło się w Landshut.

Przez Radom przejdzie historyczny orszak (autor: Orszak weselny Jadwigi Jagiellonki, Malowidło z XIX wieku)

Orszak, który poprowadzą członkowie grupy rekonstrukcyjnej z Bytomia, wyruszy o godz. 13 z placu Corazziego na radomski rynek. "Tam odbędzie się rekonstrukcja przyjęcia poselstwa bawarskiego i podpisanie kontraktu małżeńskiego" – zapowiedział organizator imprezy - Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej.

W programie zaplanowano także m.in. pokazy rycerskie, występy błazna, wybijanie monet, a także strzelanie z łuku, rzucanie toporem i tkanie na tabliczkach.

Historia wyjątkowego wesela

Jak podaje w "Dziejach Radomia" prof. Dariusz Kupisz, w dzień Wigilii 1474 r. wraz z Kazimierzem Jagiellończykiem i jego rodziną do Radomia przybyli posłowie księcia Bawarii Ludwika IX Starszego pod kierunkiem biskupa Ratyzbony Henryka von Absberg. Kazimierz Jagiellończyk udzielił im oficjalnej audiencji 29 grudnia i w obecności kilku wyższych urzędników oraz duchownych poinformował o zgodzie na małżeństwo siedemnastoletniej Jadwigi Jagiellonki z Jerzym Wittelsbachem, następcą tronu Bawarii. Kolejnego dnia Jadwiga wyraziła publicznie zgodę na ślub, a 31 grudnia spisano i opieczętowano uzgodniony przez obie strony kontrakt małżeński.

Dokonane w Radomiu formalności dały początek wielkim przygotowaniom do podróży polskiej królewny do ojczyzny przyszłego męża. Ślub zaplanowano na październik kolejnego roku, ale nie obyło się bez trudności. Jerzy, który miał wyjechać naprzeciw swojej narzeczonej, nie spotkał jej orszaku w Wittenberdze, co król uznał za afront. Gdy sytuację w końcu wyjaśniono, pojawiły się kolejne przeszkody – ogniska epidemii na trasie wymusiły zmianę planów i wydłużenie drogi. Wreszcie 14 listopada 1475 r. Polacy dotarli na obrzeża Landshut, gdzie przywitał ich nie tylko narzeczony, lecz także sam cesarz Fryderyk III. Wtedy po raz pierwszy osiemnastoletnia Jadwiga ujrzała dwudziestoletniego wówczas przyszłego męża.

Według kronikarzy imponujące uroczystości weselne w Landshut trwały kilka dni i wzięło w nich udział 10 tys. gości. Od 1903 r. mieszkańcy tego bawarskiego miasta organizują historyczną inscenizację średniowiecznego wesela. Odbywający się co cztery lata wielki festyn z kilkudziesięcioma wydarzeniami trwa zwykle trzy tygodnie. W jego przygotowanie angażuje się kilka tysięcy miejscowych, a impreza przyciąga kilkaset tysięcy gości.

Radomianie już raz – w 2008 r. – zorganizowali imprezę nawiązującą do wydarzeń z 1474 r. Można było wówczas m.in. zobaczyć odtworzoną panoramę XV-wiecznego Radomia oraz wystawę fotografii z organizowanej w Landshut inscenizacji. W Radomiu gościli wówczas także przedstawiciele niemieckiego miasta.

