Ponad 40 mln zł na remont Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Co się zmieni? Anna Orzeł 16.03.2025 10:14 Remont sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej będzie kosztował ponad 40 milionów złotych. Miasto starało się o pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale z powodów formalnych wniosek odrzucono. Procedura rusza ponownie. Samorządowcy liczą na finansowe wsparcie.

Remont Radomskiej Orkiestry Kameralnej (autor: Radomska Orkiestra Kameralna/FB)

40 mln zł będzie kosztował remont sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Zaplanowane prace obejmą nie tylko salę koncertową, która zyska nową scenę i widownię. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w klimatyzację.

– Mamy pełną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Jesteśmy w pełni gotowi do remontu. Wiemy, co i jak chcemy osiągnąć. Prace będą dotyczyły nie tylko tego, co widać z perspektywy widza, ale także całego zaplecza. Będą nowe instalacje, elektryczny dach. Tutaj wiele potrzeba, stąd tak wysoka kwota – mówi wiceprezydent Radomia Łukasz Molenda.

Zdaniem Natalii Dąbrówki, dyrektor Radomskiej Orkiestry Kameralnej, sala po remoncie powinna spełniać oczekiwania zarówno artystów, jak i melomanów.

– Na pewno trzeba zająć się akustyką. To jest dla nas podstawa, kwestia ważna dla artystów i odbiorców. Dźwięk, który pięknie niesie się po całej przestrzeni finalnie, musi być znakomity – mówi Dąbrówka.

Radomska Orkiestra Kameralna powstała 18 lat temu.

Czytaj też: Wielkie świętowanie jubileuszu. Nagroda im. Oskara Kolberga zostanie przyznana po raz 50.