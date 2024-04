Dziś wybory samorządowe. Do której otwarte są lokale wyborcze? RDC 07.04.2024 09:20 W niedzielę o godz. 7 rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych, w których zostanie wybranych blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

Trwa głosowanie w wyborach samorządowych. Do której otwarte są lokale wyborcze? (autor: PAP/Marcin Bielecki)

Od 7:00 trwa głosowanie w wyborach samorządowych. W całej Polsce do głosowania uprawnionych jest 29 037 073 osób. Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuści go do głosowania.

W lokalu wyborczym otrzymamy cztery lub trzy karty do głosowania. Na każdej z kart do głosowania można postawić tylko jeden znak X przy jednym nazwisku. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Jaka kara za złamanie ciszy wyborczej?

Do końca głosowania trwa cisza wyborcza. Za jej złamanie grozi nawet 1 mln zł grzywny; zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Zakaz obowiązuje też w internecie.

W niedzielę odbędą się cztery konferencje prasowe Państwowej Komisji Wyborczej: o godz. 10.00, 13.30, 18.30 oraz 22.00. Komisja poinformuje m.in. o frekwencji i ewentualnych incydentach.

Kiedy wyniki wyborów samorządowych?

Koniec głosowania oznacza zakończenie ciszy wyborczej. Po godz. 21 stacje telewizyjne TVP, Polsat oraz TVN podadzą wyniki wyborów oparte na sondażu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokali wyborczych. Badanie przeprowadzi Ipsos. Na podstawie zebranych danych, po zakończeniu ciszy wyborczej, przedstawione zostaną szacunkowe wyniki głosowania zawierające informacje o procentowym poparciu do sejmików województw dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, frekwencji i wynikach poszczególnych kandydatów na prezydenta miasta w sześciu wybranych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Rzeszów).

Protokoły z wynikami wyborów w swoich siedzibach będą wywieszały komisje obwodowe i terytorialne: gminne, miejskie, powiatowe i wojewódzkie. Informacje o cząstkowych wynikach wyborów będą się także pojawiały na stronie internetowej PKW.

Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ma odbyć się 21 kwietnia br.

Czytaj też: Pijana członkini obwodowej komisji wyborczej w Płocku. Miała prawie 3,5 promila