Maksymalnie 2,5 pączka na osobę? Tłusty czwartek okiem dietytyka RDC 08.02.2024 11:23 Nawet 400 kalorii za chwilę słodkiej przyjemności z pączkiem. Na tłusty czwartek w Radiu dla Ciebie patrzymy okiem dietetyka. Nie polecam spożywania pączków w każdy czwartek, ale w ten jeden, jedyny w roku tłusty czwartek wydaje mi się, że możemy sobie na to pozwolić - mówi ekspertka Sylwia Maksym.

Według badań Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Polacy zjadają w tłusty czwartek blisko 100 milionów pączków. To daje średnio dwa i pół pączka na osobę.

- Mam nadzieje, że to będzie maksimum w przeliczeniu na jedną osobę - mówi dietetyk Sylwia Maksym. - Radziłabym chyba sobie i wszystkim, żeby te dwa i pół pączka to rzeczywiście byłoby to maksimum, które zjemy jako Polacy w przeliczeniu na osobę, bo i tak, i tak będzie to około 800 kcal i w tym spora ilość tłuszczu, myśląc o takiej naprawdę bombie kalorycznej, jaką jest pączek - wyjaśnia.



Średnio w jednym pączku znajduje się od 300 do 400 kcal.

- Ponadto ma on aż 13 gramów tłuszczu - dodaje specjalistka. - Bardzo często, patrząc na taką rekreacyjność pączków, możemy bardzo szybko przekroczyć dzienną dawkę spożycia, myśląc tutaj o udziale szczególnie tłuszczów nasyconych, które powinny być zdecydowanie spożywane w ograniczeniu - wskazuje.



Dietetyk Sylwia Maksym podkreśla, że nie poleca regularnego jedzenia pączków, jednak w tłusty czwartek można pozwolić sobie na chwilę słodkiej przyjemności.

- Nie polecam spożywania pączków w każdy czwartek, ale w ten jeden, jedyny w roku tłusty czwartek wydaje mi się, że możemy sobie na to pozwolić. Oczywiście, jeśli jesteśmy zwolennikami i wielbicielami pączków - mówi.



Specjalistka zwraca także uwagę, aby w tego dnia zadbać o pozostałe posiłki i dostarczyć organizmowi potrzebne wartości odżywcze.

Nasza reporterka Beata Głozak zapytała siedlczan, ile zamierzają dzisiaj zjeść pączków.

Szacuje się, że w tłusty czwartek Polacy zjedzą 100 mln pączków.

