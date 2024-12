Centra Integracji Cudzoziemców na Mazowszu. Gdzie powstaną i czym dokładnie są? Beata Głozak 03.12.2024 06:54 Na Mazowszu powstanie sześć Centrów Integracji Cudzoziemców. Będą to miejsca w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i Radomiu gdzie legalnie przebywających w Polsce cudzoziemcy uzyskają różnego rodzaju pomoc.

Centrum Integracji Cudzoziemców na Podkarpaciu (autor: Tadeusz Pozniak/Mapa dotacji UE)

Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Siedlce i Radom – w tych mazowieckich miastach powstaną Centra Integracji Cudzoziemców. Wejdą one w strukturę Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, czyli jednostki urzędu marszałkowskiego.

– Nie jest to żaden obóz, żadne miejsce relokacji. Będzie to po prostu taki punkt usługowy, w pewnym sensie urzędowy. Usługi z jednej strony będą dotyczyły np. nauki języka polskiego, z drugiej będą to zajęcia, które nieco przybliżą działanie różnych urzędów – mówi jego rzeczniczka Hanna Maliszewska.

W ramach projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w całej Polsce ma być 49 takich miejsc. To kiedy dokładnie powstaną, zależy od tego, kiedy MCPS podpisze umowę z ministerstwem.

– Możliwe, że już w pierwszym kwartale przyszłego roku, na początku 2025 roku, zaczną się wstępne prace i całość jest przewidziana na lata 2025–2029 – dodaje.

Na Mazowszu projekt przyjmie nazwę Mazowieckie Mosty Międzykulturowe. Centra będą tworzone w partnerstwie z urzędem wojewody i we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Czytaj też: Park z ośmioma stawami powstaje w Radomiu. Mieszkańcy: potrzeba takiego miejsca