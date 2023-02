Intensywne opady śniegu na Mazowszu. Są alerty IMGW dla części regionu RDC 03.02.2023 16:14 Zima wróciła na Mazowsze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla następujących powiatów: płocki, Płock, sierpecki, gostyniński i grodziski. Alert obowiązuje do godziny 21:00. Poza tym dla centrum województwa wydano alert ostrzegający przed oblodzeniem. Ten obowiązuje do soboty do godz. 7:00.

Zima wróciła na Mazowsze (autor: RDC)

Sprawcą ekstremalnej pogody jest cyklon Pit, czyli ciepły front, który w piątek z opadami śniegu wkroczył z północy do Polski.

Dla zachodnie i południowego Mazowsza wydane zostały ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. – Miejscami spaść może do dziesięciu centymetrów śniegu. Za opadami śniegu idą opady deszczu ze śniegiem i opady deszczu, więc lokalnie ta pokrywa śnieżna będzie się zmniejszać, śnieg będzie się topił, ale na drogach będzie bardzo ślisko – mówi Emilia Szewczak z IMGW.

W Warszawie w związku z opadami śniegu do akcji wyjechało 170 posypywarek, które pracują na ulicach, którymi kursują autobusy miejskie. To w sumie 1,6 tys. km stołecznych dróg – poinformował Zarząd Oczyszczania Miasta.

Pozostałe ulice są oczyszczane m.in. na zlecenie urzędów dzielnic. ZOM przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni ulic. Monitoruje też aktualne dane meteorologiczne i prognozy pogody. „Jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejną akcję” – deklarują urzędnicy.

Już w piątek rano stołeczni urzędnicy ostrzegli mieszkańców, że opady śniegu będą długotrwałe i momentami intensywne. Dlatego do odśnieżania ulic przygotowano ponad 300 pługów i posypywarek. – Apeluję do kierowców, aby przepuszczali pojazdy służb oczyszczania miasta. Pługoposypywarki sprawnie wykonają swoje zadania, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i korzystnie wpłynie na utrzymanie przejezdności stołecznych dróg – tłumaczył Tadeusz Jaszczołt, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta.

Ostrzeżenia IMGW

Przed intensywnymi opadami śniegu ostrzega też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. – W piątek po południu w Warszawie zrobi się biało. Spadnie śnieg oraz deszcz ze śniegiem. Będzie ślisko i mokro – przestrzegła Emilia Szewczak.

Z prognoz wynika, że wieczorem i w nocy ma być chłodniej, temperatura spadnie do ok. minus 2 stopni Celsjusza. – Możliwe są oblodzenia. Na drogach i chodnikach będzie ślisko – ostrzegła Szewczak. Opady śniegu potrwają do późnych godzin nocnych.

Na ulicach Warszawy ślisko było już w piątkowy poranek. „60 posypywarek pracowało na mostach, wiaduktach, stromych ulicach oraz lokalnie m.in. w Wawrze, Rembertowie, Białołęce, na Bemowie i Woli” – przekazali urzędnicy.

Czytaj też: Dofinansowanie do wymiany pieca przedłużone