Dofinansowanie do wymiany pieca przedłużone Mariusz Niedźwiecki 02.02.2023 08:52 Warszawa wydłużyła program dofinansowania do wymiany starego pieca. W tym roku, tak jak w ubiegłym, można dostać do 70 proc. refundacji kosztów. Miejski projekt miał być zakończony 31 grudnia, ale tempo wymiany kopciuchów nie było zadowalające, radni podjęli decyzję o kontynuowaniu programu.

RDC

- Nasze dofinansowanie można połączyć z pieniędzmi od rządu - mówi Magdalena Młochowska, koordynator ds. zieleni w stołecznym ratuszu. - Jest ona w takiej samej wysokości jak w zeszłym roku, czyli do 70 proc. dofinansowania, ale co ważne, można to łączyć z programem "Czyste powietrze". My pomagamy w łączeniu dotacji, więc można uzyskać nawet 100 proc. Udało nam się tak zmienić uchwałę, żeby pomóc osobom, które nie mają uregulowanego stanu do nieruchomości - dodaje.

Wg. danych urzędu miasta, od 2017 roku w stolicy udało się zlikwidować 70 proc. starych pieców. Ich liczba spadła z 15 tysięcy do 4.5 tysiąca.

