Za tydzień rozpoczęcie roku szkolnego. Czy szkoły na Mazowszu są gotowe na wrzesień? RDC 26.08.2024 06:11 Dokładnie za tydzień, 2 września, rozpocznie się rok szkolny 2024/2025. W wielu szkołach i przedszkolach wciąż trwają remonty. Placówki muszą też poradzić sobie z nowym wyzwaniem, bowiem obowiązek szkolny dotyczył będzie teraz także wszystkie ukraińskie dzieci i młodzież. W ostatnim tygodniu wakacji sprawdzamy stan przygotowań oświaty na Mazowszu.

Szkoła (autor: pixabay)

Warszawa gotowa na nowy rok szkolny - zapewnia wiceprezydent miasta Renata Kaznowska. Wszystkie szkoły zaczną pracę normalnie, choć niektóre placówki nadal mierzą się ze skutkami zeszłotygodniowych ulew.

- Przed nami też jest bardzo wiele wyzwań, ponieważ dokuczyły nam również te olbrzymie ulewy. Mamy kilkadziesiąt placówek oświatowych z niewielkimi zalaniami, więc usuwamy też tego skutki, ale na 2 września będziemy z wszystkim gotowi - mówi Renata Kaznowska.



Kaznowska wyjaśnia, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza.

- Sporo mieliśmy zalań na Bielanach, tam mamy zalaną jedną salę gimnastyczną, mieliśmy też zalania na Białołęce, na Bemowie, także sporo w dzielnicy Wilanów. W zasadzie w każdej dzielnicy jakaś placówka bardziej bądź mniej ucierpiała, na szczęście to nie są jakieś bardzo poważne zalania - mówi.

Przez całe wakacje w 150 placówkach prowadzone był remonty.

- Od drobnych po spore. Niektóre będą trwały również po zakończeniu wakacji, ponieważ były bardzo dużymi remontami, ale to będą remonty, które nie będą miały związku z pracą szkoły. Raczej na zewnątrz, elewacje czy też na dachu - mówi Kaznowska.







Kolejnym wyzwaniem przed stołeczną oświatą jest realizowanie obowiązku szkolnego przez ukraińskie dzieci.

- To dla nas oczywiście olbrzymi wysiłek organizacyjny i też wielka niepewność, dlatego że my do dzisiaj nie wiemy, ilu uczniów będzie chciało skorzystać z polskiego systemu oświatowego. Nie mamy jakichś bardzo dużych ruchów póki co w placówkach oświatowych, więc spodziewamy się, że te ruchy mogą się zacząć we wrześniu - wskazuje wiceprezydent Warszawy.



Łączna liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawę to 281,2 tys. osób.

SIEDLCE

Remonty boisk, sal lekcyjnych, przegląd instalacji. Także siedleckie szkoły przygotowują się na 2 września. Wiele prac nie zakończy się z pierwszym dzwonkiem. Największe utrudnienia czekają uczniów I LO im. Bolesława Prusa.

– Naprawa fundamentów, wyrównanie posadzek, budowa toalet potrwa do 29 listopada – mówi Elżbieta Wierzbicka z wydziału programów rozwojowych siedleckiego ratusza. - Sukcesywnie będziemy starali się udostępniać i umożliwiać jak najszybsze wrócenie do normalnego rytmu szkoły. Jednakże zakładamy, że te nasze prace potrwają do 29 listopada - wyjaśnia.





Trwają też remonty boisk. Między innymi przy szkołach podstawowych nr 5 i 11.

– W październiku mają zakończyć się prace przy boisku przy „Siódemce” – mówi Tomasz Kluczek z referatu Funduszy Zewnętrznych. - Całkowitej wymianie będzie podlegała nawierzchnia i wyremontowany zostanie budynek obsługi, zaplecze sanitarno-szatniowe. Dofinansowanie uzyskaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki - wskazuje.





W ostatnich dniach siedlecki ratusz poinformował o planowanych remontach „orlików” przy 6 kolejnych szkołach.

Mimo że początek roku szkolnego za kilka dni, to nadal 17 ofert pracy czeka na nauczycieli we wszystkich siedleckich szkołach. Wśród nich są psychologowie, nauczyciele zawodów i wspomagający kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami.

- Przy czym część tych ofert dotyczy zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Dodatkowo należy zaznaczyć, że nasze miasto jest miastem na prawach powiatu, więc w przypadku zmniejszenia, tak jak w tym roku, oddziałów w szkołach ponadpodstawowych, mamy zwyżkę na szkołach podstawowych. W związku z powyższym dla nas te luki kadrowe nie są tak bardzo odczuwalne - mówi naczelniczka wydziału edukacji w siedleckim ratuszu Katarzyna Wawryniuk.





Od września we wszystkich szkołach podstawowych i średnich w Siedlcach etatów pedagogicznych będzie prawie 1790, a naukę rozpocznie łącznie około 14 tysięcy 800 uczniów.

RADOM

Dobiegają końca remonty również w radomskich szkołach. Wszystkie będą miały finał jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. W sumie inwestycje prowadzono w 11 placówkach.

- Zakres prac przeprowadzaliśmy w miarę potrzeb i możliwości finansowych - tłumaczy wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska. - Odświeżanie, malowanie ścian, wymiana podłóg poprzez remont czy nawet wymianę instalacji elektrycznej. Również były to prace, które koncentrowały się wokół remontów szatni. W dwóch szkołach podstawowych pojawią się gabinety stomatologiczne, które będą świadczyły usługi stomatologiczne dla uczniów - mówi.





W tym roku na wakacyjne, szkolne remonty radomski samorząd przeznaczył blisko 600 tysięcy złotych.

Radom przygotowuje się także na przyjęcie ukraińskim uczniów. Ma ich być około 700, podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym. Od tego roku szkolnego jednak ukraińskich uczniów dotyczy obowiązek szkolny.

- W razie czego placówki edukacyjne w Radomiu mają wolne miejsca i są gotowe na przyjęcie wszystkich młodych ludzi - zapewnia wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska. - Na ten moment nie ma żadnych sygnałów ze strony szkół, przedszkoli, żeby tutaj nastąpiła jakaś znacząca tendencja wzrostowa, co oczywiście nie oznacza, że na początku roku szkolnego, we wrześniu czy w październiku dzieci ukraińskich przybędzie, zwłaszcza jak rodzice zorientują się, że jest to ściśle powiązane z wypłatą świadczenia 800+ - dodaje.





Pierwszy ukraiński uczeń, uznany za uchodźcę wojennego, pojawił się w radomskiej szkole już 25 lutego 2022 roku.

PŁOCK

Budowa Orlików, remonty sal albo ocieplanie budynków. W płockich szkołach i przedszkolach trwają jeszcze wakacyjne remonty i modernizacje. W części placówek nie zostaną one skończone przed wrześniem, ale – jak zapewnia ratusz - prace będą tak prowadzone, by nie zakłócać zajęć szkolnych.

- Możemy nie skończyć przed rozpoczęciem roku szkolnego, tym niemniej to nie jest tak, że w tym momencie szkoła przestanie pracować. Intensywne prace trwają w Zespole Szkół Budowlanych, tam jest termomodernizacja, tam są również remonty wewnątrz placówki. Rozpoczęliśmy też remonty na dwóch orlikach przy Zespole Szkół nr 1 i w szkole nr 23 - mówi Agnieszka Harabasz, dyrektor wydziału edukacji w płockim ratuszu.



Do końca września będzie trwał remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6, a w październiku zakończy się modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 3.

- Godziny lekcyjne są obsadzone, choć w niektórych przypadkach nauczyciele muszą mieć np. półtora etatu - zapewnia Harabasz. - To, że nie ma nauczycieli zawodowców, to wiemy i powtarzam to już któryś rok z kolei. Jeżeli chodzi o przedmiotowców, to myślę, że największe braki to jest język angielski, matematyka, chemia. Nie brakuje psychologów, przynajmniej nie mam zgłoszonego ani jednego przypadku, że jest potrzeba zatrudnienia psychologa - wskazuje.



W płockich szkołach naukę we wrześniu rozpocznie ponad 15 tys. uczniów, a w przedszkolach 3400.

Czytaj też: 14 dzieci zamieszka w domu usamodzielnienia w Radomiu. To już trzecia taka placówka w mieście