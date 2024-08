14 dzieci zamieszka w domu usamodzielnienia w Radomiu. To już trzecia taka placówka w mieście RDC 23.08.2024 13:23 W Radomiu powstał trzeci w mieście dom usamodzielnienia dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Pozostający pod opieką wychowawców młodzi domownicy mają się tam poczuć jak w rodzinie i opanować niezbędne w życiu dorosłym nawyki i umiejętności.



3 rzeci w Radomiu dom usamodzielnienia dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej (autor: Anna Wroblewska/Radom?FB)

Nowy dom usamodzielnienia powstał w budynku jednorodzinnym przy ul. Różanej, który kupiło, wyremontowało i wyposażyło miasto. Koszt przedsięwzięcia to 1,9 mln zł.

„Jestem przekonany, że grupa czternastu młodych radomian znajdzie tu dobrą opiekę, a przede wszystkim będzie to ważny etap we wdrażaniu się w dorosłe życie” – powiedział podczas otwarcia placówki prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Przy ul. Różanej zamieszka 14 dzieci, w wieku od 10. roku życia. Tam będą nocować, przygotowywać posiłki, wracać po szkole, odrabiać lekcje, spędzać wolny czas. Nad ich bezpieczeństwem i rozwojem będą czuwać wychowawcy, którzy mają uczyć ich samodzielności, decyzyjności i życia w grupie.

Wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk jest przekonana, że podopieczni będą się tam dobrze czuli i będą traktowali to miejsce jak swój dom, bardziej niż gdyby mieszkali w dużych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przypominających internaty.

„Taka forma opieki jest zdecydowanie lepsza dla dzieci, ponieważ łatwiej przystosowują się one do mieszkania w mniejszej placówce, utożsamiają się z nią i zdecydowanie lepiej radzą sobie z codziennymi obowiązkami” – powiedziała Michalska-Wilk.

Dom usamodzielnienia przy ul. Różanej to trzecia tego typu placówka w Radomiu. Podobne działają przy ul. Wydmowej i Rwańskiej, gdzie mieszka w sumie 24 podopiecznych.

Władze Radomia zapowiedziały, że planują utworzenie kolejnych, przynajmniej dwóch takich placówek.

