Trzy szkoły w regionie radomskim zostaną zlikwidowane? Wojciech Kowalczewski 12.02.2025 10:28 Trzy szkoły w regionie radomskim od nowego roku szkolnego mogą zostać zlikwidowane – chodzi o placówki w Sołtykowie, Bartodziejach i Mąkosach Starych. – Dla nas to są sytuacje dramatyczne finansowo. Likwidacja szkół to są zawsze ogromne emocje – mówi wójt gminy Jastrzębia Wojciech Ćwierz.

Szkoła w Mąkosach Starych (autor: Marcin Mąkosa)

W nowym roku szkolnym w regionie radomskim może być o trzy szkoły mniej. Powodem likwidacji placówek oświatowych na Mazowszu jest niż demograficzny.

Do szkoły podstawowej w Sołtykowie w gminie Skaryszew nie zapisano na nowy rok szkolny ani jednego dziecka. W ubiegłym roku do szkoły uczęszczało 10 uczniów. Rodzice dowożą dzieci do szkoły w Makowcu.

Podobny problem jest w gminie Jastrzębia. Tam od września mogą zniknąć dwie szkoły.

– To chodzi o zamknięcie dwóch szkół. W Bartodziejach jest 17 uczniów, a w Mąkosach Starych 34. Podjęliśmy bardzo trudną decyzję o likwidacji szkół. Dla nas to są sytuacje dramatyczne finansowo. Likwidacja szkół to są zawsze ogromne emocje – mówi wójt Wojciech Ćwierz.

Pod koniec ubiegłego roku w obronie szkół protestowali rodzice.

Ostateczną decyzję podejmie kuratorium oświaty, więc, jak mówi wójt, los szkół nie jest jeszcze przesądzony.

– Wiem z doświadczenia w innych gminach, że decyzje były w poprzednich latach bardzo różne – dodaje Ćwierz.

Do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęły wnioski o likwidację jeszcze czterech szkół, m.in. w Starej Wsi w powiecie otwockim i w Nowym Mieście.

Czytaj też: Kontrola NIK w stołecznym Muzeum Sztuki Nowoczesnej