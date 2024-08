Zmiana użytkowania wieczystego we właśność w Radomiu. Wnioski tylko do końca sierpnia Anna Orzeł 22.08.2024 08:19 Do końca sierpnia można w Radomiu złożyć wniosek o zmianę użytkowania wieczystego nieruchomości we własność. Wcześniej konieczna jest wycena, a zainteresowany musi wnieść opłatę. Oferta dotyczy zarówno osób prywatnych, jak i firm, które do grudnia 1997 roku podpisały umowę o użytkowaniu wieczystym.

Blok (autor: Pixabay)

Do końca miesiąca mieszkańcy Radomia mogą złożyć wniosek o zmianę użytkowania wieczystego nieruchomości we własność. Oferta dotyczy zarówno osób prywatnych, jak i firm, które do grudnia 1997 roku podpisały umowę o użytkowaniu wieczystym. Wcześniej konieczna jest wycena, a zainteresowany musi wnieść opłatę.

- Obecnie radomski samorząd rozpatruje niespełna 70 takich wniosków - mówi sekretarz miasta Rafał Górski. - Osoba, która chce przekształcić użytkowanie wieczyste we własność, musi zobowiązać się do zapłaty ceny w wysokości 20-krotności opłaty rocznej z tytułu użytkowania, którą dotychczas płaciła, więc jest to i tak cena o wiele niższa, niż by ta osoba musiała zapłacić w przypadku nabycia własności w tradycyjny sposób - wyjaśnia.

W Radomiu jest około 4 tysięcy nieruchomości w użytkowaniu wieczystym.

