Roboty drogowe na krajowej „dwunastce” w Radomiu. Jak je ominąć? RDC 20.08.2024 14:08 Kierowcy w Radomiu muszą się liczyć z utrudnieniami na drodze krajowej nr 12 w rejonie ul. Wolanowskiej, która jest w trakcie przebudowy. Drogowcy sugerują omijanie tego odcinka trasy i korzystanie m.in. z drogi wojewódzkiej nr 749 i S7.

Wolanowska w Radomiu (autor: Mapy Google)

W związku z przebudową ul. Wolanowskiej w Radomiu drogowcy radzą kierowcom omijanie tego odcinka i korzystanie m.in. z drogi wojewódzkiej nr 749 i S7.

Roboty będą stopniowo obejmowały krajowy odcinek ulicy Wolanowskiej (dk 12) od ulicy NSZZ Solidarność do granicy Radomia.

Zgodnie z zapowiedziami wykonawcy inwestycji na dwóch fragmentach o długości około 380 i 470 metrów został zamknięty jeden pas jezdni. Ruch kołowy odbywa się w obu kierunkach sąsiednim pasem; jest on sterowany sygnalizacją świetlną. W dalszych etapach prace będą obejmować następne fragmenty jezdni.

Gdzie korki w Radomiu?

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu przewiduje, że ze względu na konieczność prowadzenia robót bez całkowitego zamykania ulicy Wolanowskiej dla ruchu mogą tworzyć się tam korki.

– Sugerujemy, by w miarę możliwości omijać ten odcinek dk 12 i jechać innymi trasami, na przykład drogą wojewódzką nr 740 i trasą S7, biorąc równocześnie pod uwagę m.in. ewentualnie obowiązujące na danych fragmentach ograniczenia tonażowe – powiedział rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Dawid Puton.

Przedstawiciele MZDiK apelują do uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w tym rejonie i stosowanie się do zmienionego oznakowania jezdni bądź do poleceń wydawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem.

Kiedy wylotówka na Łódź?

Wylotówka w kierunku Łodzi, będąca odcinkiem drogi krajowej nr 12, ma być gotowa jesienią 2025 r. Koszt inwestycji to ponad 58,3 mln zł.

Zgodnie z projektem ulica Wolanowska na całej długości będzie miała dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra. Na odcinku miejskim, po północnej stronie powstanie chodnik, natomiast po południowej chodnik i ścieżka rowerowa.

Na odcinku krajowym po obu stronach drogi będą się znajdowały ciągi pieszo-rowerowe o szerokości trzech metrów. Na całej długości przebudowanej ulicy powstaną zatoki autobusowe.

Zostanie też zamontowane nowe oświetlenie. Inwestycja przewiduje także przebudowę skrzyżowania ulic Maratońskiej i Dębowej. Wykonawcą prac jest firma Strabag.

W ocenie władz przebudowa ul. Wolanowskiej nie tylko poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch lokalny w tej części Radomia, lecz także ułatwi dojazd m.in. na radomskie lotnisko od strony Łodzi i usprawni skomunikowanie z drogą S7.

