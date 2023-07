Wiadukt przy Żeromskiego w Radomiu od jutra zamknięty. Nowa organizacja ruchu Katarzyna Czarkowska 11.07.2023 17:14 Wiadukt w ciągu ulic Żeromskiego i Lubelskiej w Radomiu od środy będzie nieprzejezdny. W związku z tym Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wprowadza w tym rejonie nową organizację ruchu, będą wyznaczone objazdy. – Wykonawca będzie kończył wszystkie prace przygotowawcze, czyli całkowite wygrodzenie terenu pod wiaduktem – mówi rzecznik MZDiK.

9 Wiadukt przy Żeromskiego w Radomiu (autor: RDC)

Od środy wiadukt w ciąg ulic Żeromskiego i Lubelskiej w Radomiu zostanie zamknięty. Wykonawca przystąpi do pierwszych prac rozbiórkowych starego wiaduktu.

– Wykonawca będzie kończył wszystkie prace przygotowawcze, czyli całkowite wygrodzenie terenu pod wiaduktem, a także dokładną wycinkę drzew. Później przystąpi do demontażu latarni, barier na samym wiadukcie oraz do frezowania, czyli do tych lżejszych prac rozbiórkowych – informuje rzecznik MZDiK Dawid Puton.

Objazdy dla samochodów będą wyznaczone głównie przez pobliski wiadukt na ulicy Słowackiego (z możliwością wjazdu lub zjazdu na ulicę Olszewskiego).

Jak dodaje Puton, będą objazdy, które zmienią również trasy linii autobusowych numer 5 i 24.

Dotychczasowy wiadukt drogowy nad torami kolejowymi zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstaną dwie nowe, równoległe przeprawy (każda z nich z dwoma pasami ruchu i jednym buspasem w danym kierunku). Pod wiaduktami powstanie nowy przystanek kolejowy Radom Wschodni.

Termin rozpoczęcia cięższych prac przy użyciu dźwigu nie jest jeszcze znany. Wykonawca na realizację inwestycji ma dwa lata.

Zmiana ruchu w Radomiu

Zostanie również przywrócona stała organizacja ruchu na odcinku Okulickiego między Polną a Zieloną – od środy znowu będzie tam można przejechać w obu kierunkach.

MZDiK przywraca też funkcjonowanie dwóch przystanków.

– Przystanku przy ulicy Polnej oraz przystanku przy ulicy Przeskok. Mieszkańcy osiedla Zamłynie, którzy dotychczas musieli sporo nadrabiać, żeby dostać się w okolice chociażby bloków przy Okulickiego 80, w tym momencie będą już mieli ułatwiony dojazd do domu – podaje Puton.

Nadal trwają prace kanalizacyjne przy zbiegu ulic Okulickiego i Zgodnej oraz przy moście nad rzeką Mleczną. W tym rejonie przejezdny jest w dalszym ciągu tylko jeden pas ruchu od Chłodnej do Zgodnej w Kierunku Kieleckiej.

W przeciwnym kierunku obowiązują objazdy ulicami Mireckiego, Wernera i Polną.

Źródło: RDC Autor: Katarzyna Czarkowska/PA