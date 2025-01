Poszerzenie granic Radomia. Ruszyły konsultacje społeczne w gminie Jastrzębia Iwona Rodziewicz-Ornoch 21.01.2025 08:51 Mieszkańcy gminy Jastrzębia mogą stracić sto hektarów ziemi na rzecz Radomia, który chce poszerzenia swoich granic. Od dzisiaj mają szansę się w tej sprawie wypowiadać, bo rozpoczynają się konsultacje społeczne. Potrwają do 7 lutego.

Co z poszerzeniem granic Radomia? (autor: Anna Wroblewska/UM Radom)

Miasto Radom chce poszerzenia swoich granic administracyjnych. Przejąć chce grunty należące do czterech ościennych gmin. Od dziś w tej sprawie ruszają konsultacje społeczne w gminie Jastrzębia.

– To wyłącznie teren nieinwestycyjny, bo jest to teren bezpośrednio przy rzece Pacynce, więc są to tereny częściowo użytkowane rolniczo, częściowo są to nieużytki, łąki, pastwiska. Natomiast oczywiście zawsze zmniejszenie wielkości gminy jest kontrowersyjne – mówi Polskiemu Radiu RDC wójt Wojciech Ćwierz.

Ankiety w sprawie będą dostępne zarówno w urzędzie gminy, jak i na jej stronie w internecie.

Mieszkańcy mogą się wypowiadać na temat ewentualnego oddania gruntów do 7 lutego.

Zmiana granic oprócz gminy Jastrzębia dotyczyłyby także gmin: Kowala, Jedlnia Letnisko i Jedlińsk.

Władze Radomia chcą, by granice zmieniły się od 2026 roku. Ostateczną decyzję podejmie w tej sprawie Rada Ministrów.

Czytaj też: Zieleń przy pl. Powstańców będzie zabezpieczona. Udana interwencja RDC