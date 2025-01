Zieleń przy pl. Powstańców będzie zabezpieczona. Udana interwencja RDC Adrian Pieczka 21.01.2025 06:58 Koniec z rozjeżdżaniem trawników przy pl. Powstańców w Warszawie. Zieleń przy ul. Wareckiej będzie zabezpieczona po interwencji Polskiego Radia RDC. Jak się dowiedzieliśmy, pojawią się tam słupki, których nie było wcześniej w planach.

Zniszczone trawniki przy pl. Powstańców w Warszawie zostaną zabezpieczone dzięki interwencji Polskiego Radia RDC. O sytuacji rozjeżdżanej przy ulicy Wareckiej zieleni zaalarmował nas słuchacz. Pierwotnie nie było tam planów stawiania tam słupków, jednak po materiale naszego dziennikarza miasto uniemożliwi dewastacje zieleni.

– Nie ma mowy o tym, żeby w centrum wszędzie tylko był beton, beton, beton i tylko miejsca parkingowe. Muszą być też fragmenty chociażby na trawnik i na drzewa, i na krzewy. W związku z tym te miejsca trzeba zabezpieczać słupkami, wygrodzeniami typu ZOM. I to właśnie będzie miało miejsce, bo już Zarząd Terenów Publicznych kończy przetarg – informuje rzeczniczka miasta Monika Beuth.

Jak dodaje, docelowo będzie tam jeszcze więcej zieleni.

– Ponieważ zakończenie inwestycji polegającej na budowie garażu, oddanie go do użytkowania umożliwia Zarządowi Zieleni wejście w ten teren i wykonanie swoich inwestycji, swoich nasadzeń, których tutaj będzie bardzo dużo. Będzie to piękny projekt zieleni w centrum miasta – wskazuje Beuth.

W tym tygodniu pojawi się tymczasowe zabezpieczenie trawników. Nieznana jest jeszcze konkretna data zakończenia inwestycji.

