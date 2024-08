Ogród społeczny w Śródmieściu zniszczony przez buldożery. "Nasza praca poszła na marne" Miłosz Kuter 24.08.2024 15:02 Mieszkańcy Stawki 1 w Warszawie załamują ręce. Ich ogród społeczny został zniszczony przez miejskie buldożery. Funkcjonował od blisko 4 lat za zgodą śródmiejskiego Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami.

Ogród społeczny zniszczony przez koparki (autor: Mieszkanka Stawki 1)

Teraz rozpoczęła się przebudowa okolic ul. Stawki i ogród został zrównany z ziemią bez wiedzy mieszkańców.

- Nie rozumiemy tej decyzji, nasza praca poszła na marne - powiedziała Polskiemu Radiu RDC Pani Zuzanna, która zainicjowała pomysł ogrodu społecznego.

- To co zobaczyłam po prostu złamało moje serce, bo przyjechał buldożer i wszystko wywrócił do góry nogami. Nie dostaliśmy żadnej informacji wcześniej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wiedział, że my mamy ten ogród tam, mógł nas uprzedzić i chociaż dać nam szansę usunięcia tych roślin, przekazania innemu ogrodowi czy cokolwiek. Natomiast po prostu został zupełnie zniszczony i jest to bardzo przykre, że takie społeczne inicjatywy nie są szanowane - mówi mieszkanka.

- Teraz żądamy zadośćuczynienia za utracone rośliny - mówi Pani Zuzanna.

- ZGN chce się spotkać i porozmawiać. Zażądałam w imię społeczności zadośćuczynienia w postaci przydzielenia innego terenu do użytkowania. Zobaczymy, jesteśmy umówieni na przyszły tydzień na rozmowę. Natomiast mimo wszystko to co się stało, już się stało i się nie odstanie. Nasza praca, naszej społeczności i nasze pieniądze, które tam włożyliśmy po prostu zostały wyrzucone do kosza - mówi inicjatorka ogrodu społecznego.

Zapytaliśmy o oficjalne stanowisko w tej sprawie ZGN śródmieście - czekamy na odpowiedź.

