„To nieporozumienie”. Warszawiacy oburzeni zakazem wchodzenia na trawniki w Łazienkach Królewskich Przemysław Paczkowski 17.08.2024 04:46 Mieszkańcy stolicy są oburzeni zakazem wchodzenia na trawniki wprowadzonym w Łazienkach Królewskich. Nowy regulamin ogrodów zabrania przebywania na trawie, chyba że Muzeum wytyczy specjalne, oznaczone strefy.

Łazienki Królewskie (autor: Łazienki Królewskie/FB)

Jak możemy przeczytać w nowym regulaminie ogrodów Łazienek Królewskich w Warszawie: „Nie wolno wchodzić i przebywać na trawnikach, w szczególności pod konarami drzew, chyba że Muzeum wytyczy specjalne, przeznaczone do tego, wyraźnie oznaczone, strefy.”

Większość spacerowiczów jest oburzona.

Łazienki Królewskie

Jak czytamy na stronie ogrodów – Łazienki to symboliczne dzieło Stanisława Augusta, polityka, reformatora, filozofa w koronie, wybitnego mecenasa i kolekcjonera sztuki, który przez całe swoje panowanie - od koronacji w 1764 r. do abdykacji w 1795 r. – dążył do przekształcenia Rzeczypospolitej w nowoczesne państwo.

Po trzecim rozbiorze królestwa pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię monarcha ostatecznie poniósł polityczną klęskę, ale jego wizję "republiki marzeń" symbolizują warszawskie Łazienki. Król jako Apollo rządzi światem, w którym panuje sprawiedliwość, pokój, dostatek i prostota życia. Łazienki Królewskie to alegoria poglądów politycznych Stanisława Augusta.

