Wybory prezydenckie 2025. Ważne daty dla wyborców [SPRAWDŹ] Miłosz Kuter 04.04.2025 14:01 Można już składać wnioski m.in. w sprawie zmiany miejsca głosowania w wyborach prezydenckich. Dziś zostały uruchomione usługi dla wyborców. Sprawdziliśmy ważne terminy.

Wybory (autor: RDC)

W Polskim Radiu RDC przyglądamy się kalendarzowi wyborczemu. Polacy mogą już składać wnioski w sprawie np. zmiany miejsca głosowania.

Mówił o tym w „Popołudniu RDC” Paweł Dłutek delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. Jak wskazywał, zmiana lokalu wyborczego łączy się z pewnymi komplikacjami.

- Jeżeli dopiszemy się do spisu, czyli nie wzięliśmy zaświadczenia, tylko np. przyjechaliśmy ze Szczecina do Warszawy, poszliśmy do urzędu, dopisaliśmy się do spisu, to musimy pamiętać, że na drugą turę też będziemy w tym spisie. Czyli jeśli chcemy wrócić przed drugą turą do Szczecina, to musimy iść do urzędu, wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania - tłumaczył.

Składanie przez wyborców wniosków trwa do 15 maja.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Prostszym rozwiązaniem jest właśnie pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania.

- W którymkolwiek urzędzie: gminy, miasta udajemy się tam do tego wydziału, który się zajmuje właśnie sprawami obywatelskimi i stamtąd bierzemy zaświadczenie o prawie do głosowania - dodał Paweł Dłutek

Z takim zaświadczeniem możemy oddać swój głos w każdym lokalu wyborczym na terenie Polski.

Do 18 kwietnia trwa zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Dziś natomiast także upływa termin na rejestrację kandydatów w majowych wyborach prezydenckich. Kluczowym warunkiem, jaki muszą spełnić pretendenci jest dostarczenie zweryfikowanych 100 tysięcy podpisów poparcia.

