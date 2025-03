Ł. Michnik: Lewica nie weźmie udziału w majowym marszu patriotów Adam Abramiuk 31.03.2025 14:57 Lewica nie weźmie udziału w zapowiadanym przez premiera majowym marszu patriotów - poinformował na naszej antenie rzecznik prasowy Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Jego zdaniem marsz ma być mobilizacją poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Dodał, że Lewica ma swój własny marsz, organizowany co roku 1 maja z okazji Święta Pracy.

RDC/PAP

W sobotę premier Donald Tusk zaprosił na wielki majowy marsz patriotów, który ma się odbyć 11 maja, w Warszawie, w samo południe. Zaznaczył, że maj zdecyduje o tym czy Polska będzie silna i bezpieczna, czy osamotniona i słaba. "Najlepszą odpowiedzią na kwietniowy marsz PiS będzie wielki majowy marsz patriotów. Bo ten maj zdecyduje o tym, czy Polska będzie silna i bezpieczna, czy osamotniona i słaba. Jesteśmy umówieni? Niedziela, 11 maja, Warszawa, w samo południe. Dajcie znać, czy będziecie!" - napisał Tusk w sobotę na platformie X.

Rzecznik prasowy Nowej Lewicy Łukasz Michnik został zapytany o zapowiadany przez premiera marsz w „Polityce południe” w Polskim Radiu RDC. Jak powiedział, Lewica nie weźmie w nim udziału. Michnik wyjaśnił, że ten marsz to mobilizacja poparcia Rafała Trzaskowskiego.

- Jesteśmy w koalicji, ale mamy swoją kandydatkę, dlatego Lewica, mówię to jasno, nie weźmie udziału w tym marszu. Lewica ma swoją kandydatkę Magdalenę Biejat, to ją będziemy popierać do 18 maja, na pewno - powiedział.



Rzecznik Lewicy zaznaczył, że Lewica pójdzie za to w tradycyjnym marszu 1 maja z okazji Święta Pracy.

Swój przemarsz zapowiedziało także Prawo i Sprawiedliwość - w 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego i 500-lecie Hołdu Pruskiego.

