K. Piekarska o kandydatce Lewicy na prezydenta: Nie potrzebujemy „dziewczyny z sąsiedztwa”, tylko męża stanu Marta Hernik 16.12.2024 14:47 Nie potrzebujemy „dziewczyny z sąsiedztwa”, musimy wybrać męża stanu - posłanką Koalicji Obywatelska Katarzyna Piekarska komentowała w Polskim Radiu RDC kandydatkę Lewicy na prezydenta. Wczoraj ugrupowanie ogłosiło, że poprze Magdalenaę Biejat. To wicemarszałkini Senatu obecnej kadencji, która do niedawna była działaczką partii Razem.

Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat jest kandydatką Nowej Lewicy na prezydenta RP. Taką decyzję podjęła w niedzielę Rada Krajowa Nowej Lewicy. Wybór ten skomentowała w audycji „Polityka w południe” posłanka Koalicji Obywatelska Katarzyna Piekarska.

- Jest bardzo taką fajną, ciepłą osobą, bardzo zaangażowaną w swoją pracę. Niech walczy. Inna sprawa, to muszę powiedzieć, że średnio podoba mi się określenie „dziewczyna z sąsiedztwa”. Z chłopakiem z sąsiedztwa czy z dziewczyną z sąsiedztwa to można się umówić na grilla na działce. Natomiast myślę, że my musimy wybrać męża stanu - wskazała.



Jak mówiła posłanka KO, Polska potrzebuje człowieka, z którym będą się liczyć na arenie międzynarodowej.

- Który w tak trudnej sytuacji geopolitycznej jaka jest w tej chwili, będzie odpowiednio prowadził politykę międzynarodową, będą się z nim po prostu liczyć i który ma format męża stanu i jest po prostu do tego przygotowany. I raczej te przymioty proponowałabym koleżankom i kolegom z Lewicy uwypuklać - tłumaczyła.



Jak dotąd start w wyborach - poza Magdaleną Biejat - zapowiedzieli: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen, Marek Jakubiak i Marek Woch.

