I. Ziętka o ustawie incydentalnej: jesteśmy w przededniu prawnego kryzysu Adam Abramiuk 03.01.2025 11:54 Jesteśmy w przededniu wielkiego prawnego kryzysu - mówiła w Polskim Radiu RDC Izabela Ziętka z Polski 2050. Wiceminister edukacji narodowej komentowała propozycję Szymona Hołowni, dotyczącą zasad ustalenia, kto będzie decydował o legalności wyborów prezydenckich. Zaproponowana tzw. ustawa incydentalna zakłada, że miałyby o tym zadecydować trzy izby Sądu Najwyższego - Karna, Cywilna i Pracy.

O legalności wyborów prezydenckich mają decydować trzy izby Sądu Najwyższego - Karna, Cywilna i Pracy - wynika z zaproponowanej przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię ustawy incydentalnej. Powodem jest nieuznawana przez część polityków i sędziów Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która zgodnie z przepisami jest odpowiedzialna za uznanie wyników wyborów..



Skomentowała to w Polskim Radiu RDC wiceminister edukacji narodowej Izabela Ziętka z Polski 2050. Jak powiedziała, Polska jest w przededniu wielkiego prawnego kryzysu.

- Żyjemy tak naprawdę w państwie, które ma, można powiedzieć, dwa systemy prawne, bo który z nich jest właściwy? Sędziowie dublerzy, uznawani przez jedną stronę sceny politycznej, nieuznawani przez drugą. Jesteśmy w przededniu wyborów. Są ogromne wątpliwości, które rodzi skład sędziów - tłumaczyła.

W rządowej koalicji nie ma jednak jednomyślności co do propozycji Szymona Hołowni. Lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty skrytykował projekt, nazywając go nierozsądnym. Jak dodała Ziętka, każda propozycja będzie podważana.

- Myślę, że tak naprawdę jesteśmy w patowej sytuacji. Osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do tego, że naprawdę zrujnowaliśmy system prawny, system sądownictwa w Polsce. I jest to myślę, że ogromny problem dla nas wszystkich, także dla nas obywateli - mówiła.



Wybory prezydenckie zaplanowano na wiosnę tego roku.

