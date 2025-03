Szymon Hołownia w RDC: Nie rozumiem, jak interes partii może być ważniejszy od ogólnego Idalia Tomczak 21.03.2025 12:32 Jestem w polityce, żeby zrobić robotę i wyjść - mówił w Polskim Radiu RDC Marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Kandydat Trzeciej Drogi na Prezydenta RP był dziś gościem Agnieszki Burzyńskiej w programie „Polityka w południe”. - Najtrudniejsze jest dla mnie zrozumienie tego, jak interes partii może być ważniejszy od interesu ogólnego - zdradził na naszej antenie polityk.

Szymon Hołownia (autor: RDC)

Kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta Szymon Hołownia złożył w PKW 400 tys. podpisów poparcia pod jego kandydaturą. Idziemy po zmianę w polityce; nie po zamianę w Pałacu Prezydenckim, ale realną zmianę - podkreślił.

Dziś Marszałek Sejmu był gościem audycji „Polityka w południe”. Szymon Hołownia powiedział na naszej antenie, że w polityce jest toksyczna atmosfera

- Ja jestem tam, żeby zrobić robotę i wyjść, ale jak robota zostanie zrobiona? To jest tak, jakby w trzecim obozie pod szczytem próbować się zadomowić. To jest inny tlen, to jest inny sposób funkcjonowania organizmu. No nie da się - mówił Marszałek Sejmu.



Hołownia zdradził, że nie wyobraża sobie, żeby w polityce być dłużej niż dwie-trzy kadencje.

- Ten poziom napięcia, ten poziom stresu, ten poziom, powiem to wprost też, czasami relatywizowania wartości, z którym się zderzasz i który trzeba znieść. Że kłamstwo nie zawsze musi znaczyć kłamstwo, prawda - prawda. Te gry, a teraz muszę postawić na swoim, to jest nie do zniesienia na dłuższą metę - wskazał.



„Nie rozumiem, jak interes partii może być ważniejszy od interesu ogólnego”

Marszałek Sejmu odpowiedział na pytanie, co dla niego jest najtrudniejsze w polityce.

- Najtrudniejsze jest dla mnie nadal po tych pięciu latach przejście czy zrozumienie tego jak interes partii może być ważniejszy od interesu ogólnego. Jak bardzo to jest sekciarskie myślenie. Jak bardzo nie myśli się w polityce kategoriami z powodu, których ja do niej poszedłem. Czyli kategoriami co zrobić, żeby było na świecie mniej cierpienia, żeby moje dzieci miały lepszy świat - powiedział.



Szymon Hołownia dodał, że w polityce nie widzi rozwiązywania realnych problemów Polaków.

- Zetknąłem się z tłumem, powiem to za klasykiem, którego Pani też pewnie dobrze zna, z tłumem spoconych facetów w pogoni za władzą, którzy jedyne o czym często marzą, to jak przedłużyć gatunek swój polityczny w następnej kadencji, a nie o to jak rozwiązać realne problemy, które w Polsce się nawarstwiają, nawarstwiają, nawarstwiają, a my nadal mamy w naszą świętą wojnę od 20 lat - wyjaśnił.



Od tego tygodnia Marszałek Sejmu przebywa na urlopie od obowiązków sejmowych. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

Czytaj też: Joanna Wicha w Polskim Radiu RDC: System ochrony zdrowia najlepiej byłoby zbudować od nowa