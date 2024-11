Ignacy Niemczycki w RDC: Hołownia nie musi się nikomu kłaniać Adam Abramiuk 25.11.2024 22:04 Szymon Hołownia, w przeciwieństwie do Karola Nawrockiego, nie musi się nikomu kłaniać — mówił w Polskim Radiu RDC Ignacy Niemczycki z Polski 2050. Wiceminister ds. Unii Europejskiej komentował w audycji „Polityka w południe” poparcie Prawa i Sprawiedliwości dla kandydatury prezesa IPN. Karol Nawrocki startuje jako kandydat niezależny. Zarówno on, jak i Hołownia są przedstawiani jako kandydaci obywatelscy, a nie partyjni.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Karol Nawrocki został w niedzielę ogłoszony jako kandydat Komitetu Obywatelskiego na prezydenta, którego popiera PiS. Kandydować zamierza również lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Na grudniowym posiedzeniu Rady Naczelnej PSL politycy tej partii zdecydują o ew. poparciu w wyborach marszałka Sejmu.

Wiceminister ds. Unii Europejskiej Ignacy Niemczycki skomentował na antenie Polskiego Radia RDC poparcie Prawa i Sprawiedliwości dla kandydatury Nawrockiego, który startuje jako kandydat niezależny. Zarówno Nawrocki, jak i Hołownia są przedstawiani jako kandydaci obywatelscy, a nie partyjni.

Zdaniem Niemczyckiego, Szymon Hołownia, w przeciwieństwie do Karola Nawrockiego, nie musi się nikomu kłaniać.

— Zastanawiam się na ile Karol Nawrocki jest zależny od innych polityków. Niech sam to rozstrzygnie i niech to rozstrzygnie społeczeństwo. Myślę, że determinacja Szymona Hołowni jest bardzo wyraźna i my się skupiamy na tym, żeby jak najlepiej kontaktować się ze społeczeństwem i ten przekaz Szymona dostarczyć — mówił Narwocki.

W wyborach wystartują także Rafał Trzaskowski z ramienia KO, Sławomir Mentzen z Konfederacji i poseł Wolnych Republikanów Marek Jakubiak.

